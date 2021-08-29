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В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение. Вечером там ждут сильные грозы

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленинградской области на вечер 29 августа.

Согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в воскресенье, 29 августа, начиная с 17:20 на территории Ленобласти ожидаются грозы, сообщили в ведомстве спасателей.

Традиционно в связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС просят жителей быть предельно внимательными, по возможности не выходить из дома, быть аккуратными за рулём, держаться подальше от электропроводки и антенн.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге погоду 29 августа подпортит циклон, расположившийся у западных границ России.

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Комментарии (4)

Rohan
Да хоть десятая часть! Где конкретно???
Papsik
В МЧС очень своеобразные люди: в области размеров в две Франции МЕСТАМИ ГРОЗЫ И ПРОЧЕЕ! А поконкретнее нельзя?
hal9000
Гром гремит земля трясется...поп на курице несётся ..Азия Евразия какое безобразие..!
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