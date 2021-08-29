В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение. Вечером там ждут сильные грозы

Согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в воскресенье, 29 августа, начиная с 17:20 на территории Ленобласти ожидаются грозы, сообщили в ведомстве спасателей.



Традиционно в связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС просят жителей быть предельно внимательными, по возможности не выходить из дома, быть аккуратными за рулём, держаться подальше от электропроводки и антенн.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге погоду 29 августа подпортит циклон, расположившийся у западных границ России.

