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Циклон у границ России подпортит погоду в Петербурге. Но тепло ещё остаётся

Небольшие дожди ожидаются в Петербурге 29 августа

Летнее тепло не покидает Петербург в последние дни августа. В город придут дожди.

Как сообщает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, 29 августа температура воздуха в Петербурге прогреется до 20 градусов. Ожидается северо-восточный ветер порывами 4–9 метров в секунду.

«На погоду окажет влияние атмосферный фронт, связанный с циклоном, расположившимся у западных границ России. При облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоде пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут близки к своей климатической норме», — рассказал синоптик.

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Комментарии (1)

Riptide
Циклон у границ! Враг у ворот!
Не дадим подпортить ничего!
Все на борьбу! Ура!
(йуморъ)
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