Как сообщает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, 29 августа температура воздуха в Петербурге прогреется до 20 градусов. Ожидается северо-восточный ветер порывами 4–9 метров в секунду.
«На погоду окажет влияние атмосферный фронт, связанный с циклоном, расположившимся у западных границ России. При облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоде пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут близки к своей климатической норме», — рассказал синоптик.
Циклон у границ России подпортит погоду в Петербурге. Но тепло ещё остаётся
Небольшие дожди ожидаются в Петербурге 29 августа
Летнее тепло не покидает Петербург в последние дни августа. В город придут дожди.
Как сообщает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, 29 августа температура воздуха в Петербурге прогреется до 20 градусов. Ожидается северо-восточный ветер порывами 4–9 метров в секунду.