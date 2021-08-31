В иллюминаторах МКС нашли глубокие полости. Они могут повредить герметичности станции

На семи из двадцати иллюминаторов российского сегмента МКС нашли глубокие полости. Потенциально это может повредить герметичности станции, сообщает 31 августа РИА Новости со ссылкой на руководителя полета, дважды Героя Советского Союза Владимира Соловьева.

«В этой связи мы ввели новую процедуру измерения прогиба стекол иллюминаторов. Их, конечно, можно прикрыть герметичными крышками, но какой смысл летать на станции без иллюминаторов?» — рассуждает эксперт.



Ранее Соловьев, который также является генконструктором ракетно-космической корпорации «Энергия», рассказал, что новые несквозные трещины были обнаружены в модуле «Заря». По словам специалиста, со временем щели могут расползтись. А вот в Роскосмосе заявили, что о трещинах не знают, но в случае чего — они не критичны, потому что после их появления можно спокойно летать еще 20 лет.

