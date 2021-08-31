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В иллюминаторах МКС нашли глубокие полости. Они могут повредить герметичности станции

На МКС нашли изъян, который может сказаться на герметичности

На семи из двадцати иллюминаторов российского сегмента МКС нашли глубокие полости. Потенциально это может повредить герметичности станции, сообщает 31 августа РИА Новости со ссылкой на руководителя полета, дважды Героя Советского Союза Владимира Соловьева.

«В этой связи мы ввели новую процедуру измерения прогиба стекол иллюминаторов. Их, конечно, можно прикрыть герметичными крышками, но какой смысл летать на станции без иллюминаторов?» — рассуждает эксперт.

Ранее Соловьев, который также является генконструктором ракетно-космической корпорации «Энергия», рассказал, что новые несквозные трещины были обнаружены в модуле «Заря». По словам специалиста, со временем щели могут расползтись. А вот в Роскосмосе заявили, что о трещинах не знают, но в случае чего — они не критичны, потому что после их появления можно спокойно летать еще 20 лет.

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Комментарии (10)

Алик-1
Во времена СССР на станции "Салют" космонавты случайно обнаружили, что через отверстия выходов кабелей из гермокорпуса снаружи проникает солнечный свет. Было небольшое недоумение, но специалисты из ЦУП успокоили: там стоят стеклянные изоляторы, это нормально и на герметичность не влияет. Представляю заголовки сегодня: "Космонавты нашли сквозные отверстия в корпусе российского сегмента!"
Skazochny
а морда всё отрицает)
Zdobsi
Ну никто со стопроцентной уверенностью не может предсказать, как те или иные материалы проведут себя в космосе спустя много лет. Все разрушается, вопрос с какой скоростью. И от аварий, механических повреждений, от космического мусора и от излучения, от патогенных микроорганизмов с земли, которые начинают представлять угрозу для людей. Это очень все непросто, это не сервис микроэлектроники, где вы просто чините и все работает. Хорошо, что опыт есть у наших специалистов и как-нибудь они разберутся. И потом, защиты от внешних летящих объектов на станциях нет до сих пор. Так что пока не изобретут новые материалы, вряд ли ситуация изменится.
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