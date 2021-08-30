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«Роскосмос» опроверг появление новых трещин на МКС

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев не знает о наличии несквозных трещин в российском модуле «Заря» на Международной космической станции.

«У меня такой информации нет, мы продолжаем работать», — заявил он «Интерфаксу» 30 августа.

Крикалев подчеркнул, что несквозные трещины — это некритично, ведь после их появления «летать и продолжать работу можно еще 20 лет». Он допустил, что какие-то из них были изначально как дефект проката металла.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителя полета российского сегмента МКС, космонавта Владимира Соловьева, сообщило, что в российском сегменте МКС во время обследования также обнаружили новые несквозные трещины в модуле «Заря», и они, вероятно, будут увеличиваться в ближайшем будущем.

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Комментарии (6)

SlawaPiter
Текст официального опровержения можно в студию? Мычание сотрудников Рогозина в учет не берутся.
266081655
Кто развалится быстрее, МКС или Роскосмос? Делаем ставки.....
hedgehog_
это не трещины, это прорывы
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