«Роскосмос» опроверг появление новых трещин на МКС

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев не знает о наличии несквозных трещин в российском модуле «Заря» на Международной космической станции.



«У меня такой информации нет, мы продолжаем работать», — заявил он «Интерфаксу» 30 августа.



Крикалев подчеркнул, что несквозные трещины — это некритично, ведь после их появления «летать и продолжать работу можно еще 20 лет». Он допустил, что какие-то из них были изначально как дефект проката металла.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителя полета российского сегмента МКС, космонавта Владимира Соловьева, сообщило, что в российском сегменте МКС во время обследования также обнаружили новые несквозные трещины в модуле «Заря», и они, вероятно, будут увеличиваться в ближайшем будущем.