Российский сегмент МКС дышит на ладан. Космонавты нашли трещины в еще одном модуле

Системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. Производители аппаратуры не уверены в том, что после 2025 года техника не начнет выходить из строя.
На данный момент 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителя полета российского сегмента МКС, космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Соловьева.
Эксперт добавил, что в российском сегменте МКС во время обследования также обнаружили новые несквозные трещины в модуле «Заря». Он полагает, что со временем щели начнут расползаться.
Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В октябре 2020-го экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021-го заделал ее. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую также удалось залатать. Хотя утечка уменьшилась, полностью ее прекратить не удалось.
Всего в состав российского сегмента МКС входят пять модулей: «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет» и «Наука».