Российский сегмент МКС дышит на ладан. Космонавты нашли трещины в еще одном модуле

Системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. Производители аппаратуры не уверены в том, что после 2025 года техника не начнет выходить из строя.



На данный момент 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителя полета российского сегмента МКС, космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Соловьева.



Эксперт добавил, что в российском сегменте МКС во время обследования также обнаружили новые несквозные трещины в модуле «Заря». Он полагает, что со временем щели начнут расползаться.

