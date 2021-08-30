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Российский сегмент МКС дышит на ладан. Космонавты нашли трещины в еще одном модуле

Эксперт предупредил о высокой степени изношенности систем российского сегмента МКС

Системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. Производители аппаратуры не уверены в том, что после 2025 года техника не начнет выходить из строя.

На данный момент 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителя полета российского сегмента МКС, космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Соловьева.

Эксперт добавил, что в российском сегменте МКС во время обследования также обнаружили новые несквозные трещины в модуле «Заря». Он полагает, что со временем щели начнут расползаться.

Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В октябре 2020-го экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021-го заделал ее. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую также удалось залатать. Хотя утечка уменьшилась, полностью ее прекратить не удалось.

Всего в состав российского сегмента МКС входят пять модулей: «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет» и «Наука».

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Комментарии (4)

Mozgovichok
У меня дома 80% бытовой техники вышло за гарантийный срок эксплуатации... И ничё, работает... По моему в Фъ перепутали гарантийный срок и срок службы...
266219673
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на л.екарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
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