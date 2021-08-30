Комтранс запросил дополнительно 17 млрд на 2022 год. Деньги нужны на вагоны, перевозчиков и парковки

Цифры были озвучены 30 августа в ходе «нулевых» чтений бюджета. В частности, чиновники просят добавить более 8 млрд на субсидии перевозчикам. Большая часть (6 млрд) — это запрос метрополитена, который, как писала «Фонтанка», пересчитал остаточную стоимость своего имущества и претендует на более высокие амортизационные платежи; сейчас ему предварительно утвердили субсидию на 21 млрд. Подробнее об этом читайте здесь.



Еще порядка 4,8 млрд предназначены опять же подземке в виде субсидии на увеличение уставного капитала; фактически речь идет о закупке новых вагонов, и пока в этой строчке у метро только 5 млрд. При этом Комтранс подтвердил, что если правительство города сможет добиться приобретения вагонов за счет средств Фонда национального благосостояния, то можно обойтись и без доппотребности.