Комтранс запросил дополнительно 17 млрд на 2022 год. Деньги нужны на вагоны, перевозчиков и парковки

Цифры были озвучены 30 августа в ходе «нулевых» чтений бюджета. В частности, чиновники просят добавить более 8 млрд на субсидии перевозчикам. Большая часть (6 млрд) — это запрос метрополитена, который, как писала «Фонтанка», пересчитал остаточную стоимость своего имущества и претендует на более высокие амортизационные платежи; сейчас ему предварительно утвердили субсидию на 21 млрд. Подробнее об этом читайте здесь.
Еще порядка 4,8 млрд предназначены опять же подземке в виде субсидии на увеличение уставного капитала; фактически речь идет о закупке новых вагонов, и пока в этой строчке у метро только 5 млрд. При этом Комтранс подтвердил, что если правительство города сможет добиться приобретения вагонов за счет средств Фонда национального благосостояния, то можно обойтись и без доппотребности.
«Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте и о том, что за вагоны могут в рамках него приехать в Петербург.
314 млн рублей требуется добавить к 2,1 млрд рублей на выплаты Транспортной концессионной компании: город выплачивает оператору трамвайной сети «Чижик» субсидию для достижения минимального гарантированного дохода.
Кроме того, в доппотребность комитета входят 240 млн на демаркировку и нанесение новой дорожной разметки; 140 млн на разработку проектной документации и закупку паркоматов под расширение зоны платной парковки (об этих планах Смольного читайте здесь); 400 млн — на создание автостоянок, в том числе перехватывающих.