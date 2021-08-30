Сестра убитой в Тюмени школьницы хочет оформить опеку над остальными детьми семьи. У отца и бабушки их могут забрать

Старшая сестра восьмилетней Насти Муравьевой, убитой в Тюмени, планирует оформить опеку над остальными детьми семьи. Сейчас они находятся в социально-реабилитационном центре, сообщает 30 августа ТАСС.



В семье воспитывались три ребенка: Настя, ее брат-близнец и еще одна девочка. Дети жили с отцом и бабушкой, где мать — неизвестно. Согласно данным 72.ru, им грозит лишение родительских прав, иск от Управления соцзащиты населения Тюмени уже подан в суд.



Настя Муравьева ушла из дома в Тюмени 30 июня и пропала без вести. Ее искали по всему городу. 19 августа тело ребенка нашли на берегу Оброчного озера в 2,5 км от дома. Руки Насти были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки.

