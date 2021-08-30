Сестра убитой в Тюмени школьницы хочет оформить опеку над остальными детьми семьи. У отца и бабушки их могут забрать

Старшая сестра восьмилетней Насти Муравьевой, убитой в Тюмени, планирует оформить опеку над остальными детьми семьи. Сейчас они находятся в социально-реабилитационном центре, сообщает 30 августа ТАСС.
В семье воспитывались три ребенка: Настя, ее брат-близнец и еще одна девочка. Дети жили с отцом и бабушкой, где мать — неизвестно. Согласно данным 72.ru, им грозит лишение родительских прав, иск от Управления соцзащиты населения Тюмени уже подан в суд.
Настя Муравьева ушла из дома в Тюмени 30 июня и пропала без вести. Ее искали по всему городу. 19 августа тело ребенка нашли на берегу Оброчного озера в 2,5 км от дома. Руки Насти были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки.
Обвиняемого в убийстве, 40-летнего Виталия Бережного, суд арестовал на два месяца. На допросе он рассказал, что встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, изнасиловал и задушил. Тело он несколько дней хранил в холодильнике.
Установлено, что Бережной в 2008–2011 годах работал в правоохранительных органах помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе города Нягани. В Тюмень он переехал в 2015 году. С середины июня 2021 года жил на съемной квартире неподалеку от дома Насти.