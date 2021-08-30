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Путин в день рождения Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда может рассчитывать на Россию

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения и рассказал о «наращивании» связей двух стран.

«Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России», — сообщается 30 августа в телеграмме российского президента, которая опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия совместными усилиями будут и дальше «наращивать связи на различных направлениях». Российский лидер также отметил усилия Лукашенко по продвижению «взаимовыгодных интеграционных процессов».

Белорусский президент ранее говорил о том, что его республика собирается выдержать экономический удар вместе с Россией.

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Комментарии (12)

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