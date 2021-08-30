«Попутали берега». Выигравшая суд за причалы Речного порта компания отказалась от них

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа, утвердившее мировое соглашение между ООО «Анхель» с одной стороны, комитетом имущественных отношений Петербурга (КИО) и подведомственным комитету по транспорту ГКУ «Агентство внешнего транспорта» (АВТ) — с другой, опубликовано на портале «Электронное правосудие» 28 августа.

Комплекс «Речной порт» состоит из трех причалов, расположенных напротив каждого из них трех зданий и территории между причалами и зданиями. Все объекты находятся по адресу: проспект Обуховской Обороны, дом 106. На момент начала спора причалы с прилегающей территорией находились в собственности Смольного — что и стало поводом для тяжбы, потому как арендовавший их с 2014 года «Анхель» претендовал на приватизацию. Все три здания принадлежали на момент начала процесса «Анхелю».



Из текста мирового соглашения следует, что «Анхель» больше не претендует ни на получение права собственности на расположенные по адресу: проспект Обуховской Обороны, дом 106, причалы, ни на управление ими. При этом в соглашении уточнено: «Расходы, связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла…» Ни слова о выгоде, которую «Анхель» получает от мирового соглашения, в его тексте не содержится.

Проще говоря, ярославская компания потратила больше года на судебный процесс со Смольным, выиграла его, причем по-настоящему, выигрыш вступил в законную силу, после чего заявила: «Спасибо, мы передумали, нам ничего не надо, не претендуем даже на компенсацию собственных затрат».

В результате утвержденного судом мирового соглашения весь причальный комплекс Речного порта остается в собственности Петербурга в лице КИО и в оперативном управлении комитета по транспорту в лице АВТ.

Ещё в начале лета ярославская компания была уверена в завоеванном статусе полноценного владельца Речного порта. Это следует из ходатайства, которое она подала в кассационный суд 29 июня, где неожиданно предложила отложить судебное заседание в связи с желанием обсудить совместное использование отвоеванных у Смольного причалов с петербургским губернатором.



На тот момент «Анхель» отказываться от причалов не планировал. Его представитель в первых же строках ходатайства уточнял, что полностью поддерживает постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 марта, зафиксировавшее его победу в судебном процессе. Кассационные жалобы структур Смольного он назвал «не подлежащими удовлетворению».

«Тем не менее, осознавая значимость для Санкт-Петербурга предполагаемых к приватизации причалов как объектов транспортной инфраструктуры, истец обратился к губернатору Санкт-Петербурга с предложением выработать взаимовыгодные условия использования причалов после их выкупа истцом. По предварительной договоренности, совещание с участием руководства правительства Санкт-Петербурга, а также истца запланировано на первую половину июля…» — написано в ходатайстве «Анхеля» двухмесячной давности.

Надо полагать, совещание прошло, в результате чего «Анхель» отказался от всех своих притязаний и достижений, забыв даже — если следовать тексту мирового соглашения — о декларированных им самим «взаимовыгодных условиях».



Предложению ярославской компании отложить процесс, чтобы обсудить с губернатором «взаимовыгодные условия использования» отвоеванных у Смольного причалов, что привело к её полному и бескорыстному отказу от них, предшествовало одно интересное событие.

В начале апреля, после проигрыша в суде, представитель петербургского комитета по транспорту обратился в управление Федеральной налоговой службы России по Ярославской области с просьбой проверить соблюдение «Анхелем» налогового законодательства. Речь шла про 149-ю статью Налогового кодекса, согласно которой не подлежит налогообложению обслуживание судов в период стоянки в портах. «Анхель» заключал договоры с судовладельцами, обслуживал суда и не платил, по мнению представителя комитета, НДС. А в 2021 году суд установил: причалы, на которых все происходило, нельзя считать портом — что, собственно, и стало основанием для победы «Анхеля» в тяжбе со Смольным.

В конце апреля ярославская ФНС проинформировала петербургский комитет по транспорту о начале проведения мероприятий налогового контроля в отношении «Анхеля». В последних числах июня информация об этом стала доступной всем заинтересованным работникам транспортного ведомства Смольного и попала к автору статьи. По времени это четко совпало с неожиданным предложением ярославской компании обсудить «взаимовыгодные условия использования» причалов Речного порта с губернатором.



Генеральный директор «Анхеля» Андрей Лаверчук и пресс-служба КИО на предложение о комментариях к моменту выхода статьи не отреагировали. В комитете по транспорту сообщили дипломатично: «Соглашение они подписывали по своей воле, мы им ничего не обещали».

Под гарантии анонимности источник «Фонтанки» в комитете по транспорту рассказал автору статьи о том, что произошло на совещании, после которого «Анхель» отказался от всех своих побед и претензий:

«Людям, которые стоят за «Анхелем», объяснили, что они «попутали берега», когда выиграли такой резонансный процесс у Смольного и собрались воспользоваться результатами этого выигрыша. Им не обещали взамен ничего конкретного, но довели, что работать в Речном порту они все равно не смогут и, более того, в Петербурге с ними вообще перестанут здороваться. Они осознали проигрышность своей позиции и отказались от всех претензий. Думаю, скоро мы увидим «Анхель» на других объектах речной инфраструктуры города…» — сказал конфиденциальный источник.



Стоит добавить, что спор за Речной порт имеет не только принципиальное значение. Он содержит и вполне осязаемую материальную составляющую. Весь имущественный комплекс, включающий причалы и расположенные рядом с ними здания, эксперты оценили в примерно в полмиллиарда рублей.

Лев Годованник для «Фонтанки.ру»