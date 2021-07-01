Причалы Речного порта. Автор фото Лев Годованник Поделиться Поделиться







Такое определение Арбитражный суд Северо-Западного округа вынес 30 июня. Это случилось по инициативе ярославского ООО «Анхель», выигравшего у Смольного судебный процесс за право собственности на причалы Речного порта в первой и второй инстанциях.

За день до очередного слушания дела, 29 июня, представитель ярославской компании подал ходатайство, в котором просил перенести слушание в связи с достигнутой с правительством Петербурга договоренностью о проведении совещания, на котором должны быть выработаны взаимовыгодные условия использования причалов после их выкупа «Анхелем». Совещание, как написано в ходатайстве, должно состояться в первой половине июля, суть предложения в документе не раскрывается, но подчеркнуто: обратились непосредственно к губернатору Петербурга Александру Беглову.



Генеральный директор и владелец «Анхеля» Андрей Лаверчук предложение о комментарии проигнорировал.

Нынешний судебный процесс в кассационной инстанции — решающий в споре за причалы Речного порта и последний шанс для проигравшего этот спор Смольного сохранить их за собой. Не случайно в апреле по ходатайству ГКУ «Агентство внешнего транспорта» (подведомственно городскому комитету по транспорту), в чьем оперативном управлении находятся пока спорные причалы, суд приостановил исполнение невыгодного Смольному судебного вердикта. Теперь комитет имущественных отношений (КИО) должен подготовить условия приватизации причалов и направить бывшему арендатору — ярославскому ООО «Анхель» — проект договора их купли-продажи только после принятия кассационной инстанцией окончательного решения по данному спору. Это-то и было 30 июня отложено из-за намеченных переговоров.

Ранее, в соответствии с постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 марта, КИО обязан был сделать это не позднее 11 мая. Тогда суд констатировал победу «Анхеля» над Смольным, что привело к драматическим последствиям. Смольный вообще лишился Речного порта. Компания с уставным капиталом 10 000 рублей противостояла межрегиональному управлению Росимущества, КИО, АВТ — и выиграла.



Суд отменил решение первой инстанции, признавшей законной передачу городу трех причалов на проспекте Обуховской Обороны. На преимущественное право их выкупа претендовал «Анхель», но Росимущество передало объекты Смольному, который закрепил их на праве оперативного управления за АВТ.

Длившийся почти 2 года судебный процесс не просто лишил Смольный Речного порта — он сделал это самым обидным образом. С помощью юридического бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» ярославцам удалось доказать, что Речного порта именно как порта в Петербурге вовсе не существует. Причина в действиях самого Смольного, отдавшего под жилую застройку территорию, где раньше располагались здания речного вокзала и гостиница, и не позаботившегося, чтобы земельный участок, где располагаются спорные причалы, имел функциональное назначение «размещение порта».

«Анхель» добился победы не только путем подписания договора об обслуживании с юридической компанией. Он приобрел еще три расположенных на территории бывшего Речного порта здания, рыночную стоимость которых эксперт оценил примерно в полмиллиарда рублей.