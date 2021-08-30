FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

Следователи проверяют екатеринбургский зоопарк, в котором змея напала на ребенка

СУ СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку после ЧП в контактном зоопарке в Екатеринбурге.

Как сообщается 30 августа на сайте управления, в зоопарке ребёнка укусила змея. Следователи ищут признаки нарушений по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), опрашиваются очевидцы, руководство и персонал зоопарка, изучается документация об оказании услуг.

Как сообщала накануне «Фонтанка», королевская змея в «Парке бабочек» укусила 5-летнюю Вику, когда её фотографировали: змею положили девочке на шею, и она вцепилась ребёнку в щёку. Сотрудники зоопарка объяснили, что рептилия могла себя повести так из-за того, что девочка перед съёмкой играла с цыплятами и сохранился их запах. «Змея сначала головой отошла в сторону, потом поползла в сторону волос, и моя старшая дочь начала убирать ее, — рассказала мама Вики Марина. — Сотрудница тоже подошла, убрала ее пониже и снова отошла от дочки. Дальше змея снова поднимается наверх и вцепляется в щеку дочке».

К счастью, эта змея не ядовитая. Зубы у неё тонкие и длинные, укус похож на укол шприца, но не опасен — достаточно обработать рану.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

alexpv
А на моего ребенка вчера напала осаб когда он мирно собирал яблоки,причем оса по настоящему ядовитая в отличие от этой змеи.
Куда нужно обратиться,чтобы вмешался Следственный комитет и лично Бастрыкин приехал распугивать пчел и ос?)))
Abu-Denis
Теперь в моде вчерашние новости?
efela
"Напала змея". Вопрос кто на кого напал. Они бы еще крокодила пригласили на фотосессию.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний