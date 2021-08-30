Следователи проверяют екатеринбургский зоопарк, в котором змея напала на ребенка

СУ СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку после ЧП в контактном зоопарке в Екатеринбурге.



Как сообщается 30 августа на сайте управления, в зоопарке ребёнка укусила змея. Следователи ищут признаки нарушений по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), опрашиваются очевидцы, руководство и персонал зоопарка, изучается документация об оказании услуг.



Как сообщала накануне «Фонтанка», королевская змея в «Парке бабочек» укусила 5-летнюю Вику, когда её фотографировали: змею положили девочке на шею, и она вцепилась ребёнку в щёку. Сотрудники зоопарка объяснили, что рептилия могла себя повести так из-за того, что девочка перед съёмкой играла с цыплятами и сохранился их запах. «Змея сначала головой отошла в сторону, потом поползла в сторону волос, и моя старшая дочь начала убирать ее, — рассказала мама Вики Марина. — Сотрудница тоже подошла, убрала ее пониже и снова отошла от дочки. Дальше змея снова поднимается наверх и вцепляется в щеку дочке».

