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В контактном зоопарке Екатеринбурга пятилетнюю девочку ужалила змея

Змея укусила маленькую посетительницу «Парка бабочек» в Екатеринбурге

В екатеринбургском контактном зоопарке «Парк бабочек» на пятилетнюю девочку напала змея. Об этом со ссылкой на папу малышки в воскресенье, 29 августа, сообщает E1.RU.

Случившееся попало на видео.

e1.ru

«Я поехал забирать жену с детьми, а они мне говорят, что мою младшую дочь Вику укусила змея. Я попросил документы, что змея не ядовитая, что это безопасно. Мы решили вызвать скорую помощь, повезли ребёнка в больницу № 9, нужно её обследовать», — рассказал изданию мужчина по имени Владимир.

Работники «Парка бабочек» заявили, что змей в их контактном зоопарке можно брать на руки. «Дочкам было интересно, старшая взяла в руки, младшая стояла рядом, — продолжает свой рассказ отец девочки. — Сотрудники сказали, что змея вообще не кидается на людей, но, возможно, это случилось из-за того, что дети до этого трогали цыплят и от них был запах».

Руководство контактного зоопарка пообещало прокомментировать случившееся в ближайшее время.

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Комментарии (19)

Гражданкa
контактные зоопарки - зло
SERGEY111
Нездоровая мамашка питончика дала бы еще дочке на шею повесить .
Rovesnik_Kommunizma
Змейка просто пыталась удержаться.
У Голополосова есть похожий ролик, правда с кошаком, который пытаясь удержаться цепляется когтями за лысую башку.
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