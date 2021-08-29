В екатеринбургском контактном зоопарке «Парк бабочек» на пятилетнюю девочку напала змея. Об этом со ссылкой на папу малышки в воскресенье, 29 августа, сообщает E1.RU.

«Я поехал забирать жену с детьми, а они мне говорят, что мою младшую дочь Вику укусила змея. Я попросил документы, что змея не ядовитая, что это безопасно. Мы решили вызвать скорую помощь, повезли ребёнка в больницу № 9, нужно её обследовать», — рассказал изданию мужчина по имени Владимир.



Работники «Парка бабочек» заявили, что змей в их контактном зоопарке можно брать на руки. «Дочкам было интересно, старшая взяла в руки, младшая стояла рядом, — продолжает свой рассказ отец девочки. — Сотрудники сказали, что змея вообще не кидается на людей, но, возможно, это случилось из-за того, что дети до этого трогали цыплят и от них был запах».

