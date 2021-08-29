Шойгу объяснил, чем обусловлена единовременная выплата военным

Единовременная выплата военнослужащим в размере 15 тысяч рублей, которую анонсировал президент РФ Владимир Путин, обусловлена уровнем инфляции, который оказался выше прогнозируемого из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» 29 августа сообщил министр обороны Сергей Шойгу. «Власть понимает, что вот этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле он оказался выше. Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь. Президент это видит. Он предложил и внёс вот это», — заявил Шойгу.

«Фонтанка» писала, что ранее Путин заявил о необходимости дополнительных выплат пенсионерам и военнослужащим России. Он также предложил индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в следующие годы.



Позднее стало известно, что выплату в 15 тысяч рублей распространят на сотрудников правоохранительных органов и курсантов.

