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Шойгу объяснил, чем обусловлена единовременная выплата военным

Выплата военнослужащим в 15 тысяч рублей связана с ростом инфляции, заявил министр обороны РФ

Единовременная выплата военнослужащим в размере 15 тысяч рублей, которую анонсировал президент РФ Владимир Путин, обусловлена уровнем инфляции, который оказался выше прогнозируемого из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» 29 августа сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Власть понимает, что вот этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле он оказался выше. Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь. Президент это видит. Он предложил и внёс вот это», — заявил Шойгу.

«Фонтанка» писала, что ранее Путин заявил о необходимости дополнительных выплат пенсионерам и военнослужащим России. Он также предложил индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в следующие годы.

Позднее стало известно, что выплату в 15 тысяч рублей распространят на сотрудников правоохранительных органов и курсантов.

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Комментарии (21)

TU104
Кстати, у Шойги в военном билете написано - ОЛЕНЕВОД ! Вот кто военными правит.
266081655
Гипотеза Шойгу - просто смех! Зря его из тайги в Москву выписали - занимался бы любимым декоративно-прикладным искусством....
Wert
И не подавятся?
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