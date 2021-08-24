Выплату в 15 тысяч рублей распространят на сотрудников правоохранительных органов и курсантов

Владимир Путин на съезде партия «Единая Россия» предложил распространить пособие военным и на другие категории граждан.



«Предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», — заявил 24 августа Владимир Путин в эфире «России 24».

По его словам, выплата военным поступит всем в одинаковом размере и «вне зависимости от звезд на погонах». «Все равны должны быть в данном случае, как в бане», — заметил Путин.

Предложение главы государства было поддержано аплодисментами.