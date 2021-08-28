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На уличной выставке в Петербурге привиделись элементы порно. Полиция трактовала происходящее как несогласованное мероприятие

Организаторы уличной выставки в Петербурге получили административные протоколы

После импровизированной выставки в «Саду на Неве» на Смольной набережной в 76-м отделе полиции остаются двое, остальные 26 человек отпущены по домам. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 28 августа.

В отношении двоих задержанных составляются административные протоколы по 20.2 статье КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Поводом для приезда полиции стала поступившая жалоба о том, что в работах на выставке якобы заметили элементы порно.

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О задержаниях в «Саду на Неве» рассказала активистка Анастасия Михайлова. С уличной выставки в 76 отдел полиции доставили 28 студентов. По словам Михайловой, полицейские увидели на одной из работ неприятное про МВД.

В мае Анастасию Михайлову вместе с Павлом Крисевичем задержали на площади Искусств в Петербурге. Там акционисты устроили выставку своих работ на открытом воздухе. На нескольких мольбертах были холсты, посвященные, по словам авторов, репрессиям в России. Суд арестовал Михайлову на 8 суток.

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Комментарии (2)

bluxer
При некотором воображении и в Останкинской телебашне можно увидеть элементы порно.
Юра Алекс
С Т Р А Х- он такой...
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