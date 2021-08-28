В отношении двоих задержанных составляются административные протоколы по 20.2 статье КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Поводом для приезда полиции стала поступившая жалоба о том, что в работах на выставке якобы заметили элементы порно.
О задержаниях в «Саду на Неве» рассказала активистка Анастасия Михайлова. С уличной выставки в 76 отдел полиции доставили 28 студентов. По словам Михайловой, полицейские увидели на одной из работ неприятное про МВД.
В мае Анастасию Михайлову вместе с Павлом Крисевичем задержали на площади Искусств в Петербурге. Там акционисты устроили выставку своих работ на открытом воздухе. На нескольких мольбертах были холсты, посвященные, по словам авторов, репрессиям в России. Суд арестовал Михайлову на 8 суток.