Акционист Павел Крисевич отправится на 10 суток в изолятор за выставку на открытом воздухе в центре Петербурга

Дзержинский районный суд вынес решение по материалам об административном правонарушении после уличного вернисажа в центре Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 4 мая, акционист за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания получил административный арест на 10 суток. Отметим, что санкция статьи предполагает арест до 30 суток.

Крисевич и его напарница Анастасия Михайлова были задержаны сотрудниками полиции 2 мая на площади Искусств в Петербурге. Там акционисты устроили выставку своих работ на открытом воздухе. На нескольких мольбертах были холсты, посвященные, по словам авторов, репрессиям в России. Крисевича и Михайлову доставили в 78 отдел полиции, где они и провели двое суток до суда.