Акционист Павел Крисевич отправится на 10 суток в изолятор за выставку на открытом воздухе в центре Петербурга

Дзержинский районный суд вынес решение по материалам об административном правонарушении после уличного вернисажа в центре Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 4 мая, акционист за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания получил административный арест на 10 суток. Отметим, что санкция статьи предполагает арест до 30 суток.
Крисевич и его напарница Анастасия Михайлова были задержаны сотрудниками полиции 2 мая на площади Искусств в Петербурге. Там акционисты устроили выставку своих работ на открытом воздухе. На нескольких мольбертах были холсты, посвященные, по словам авторов, репрессиям в России. Крисевича и Михайлову доставили в 78 отдел полиции, где они и провели двое суток до суда.
Крисевич известен тем, что в августе 2020 года «повесился» с помощью троса на Троицком мосту в знак солидарности с фигурантами «политических дел». После этого он провёл 5 суток в изоляторе временного содержания. В 2017 году молодой человек стал победителем телевизионной олимпиады «Умники и умницы», поступив в МГИМО.