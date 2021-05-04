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Акционист Павел Крисевич отправится на 10 суток в изолятор за выставку на открытом воздухе в центре Петербурга

Суд арестовал на 10 суток Павла Крисевича за вернисаж на площади Искусств

Дзержинский районный суд вынес решение по материалам об административном правонарушении после уличного вернисажа в центре Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 4 мая, акционист за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания получил административный арест на 10 суток. Отметим, что санкция статьи предполагает арест до 30 суток.

Крисевич и его напарница Анастасия Михайлова были задержаны сотрудниками полиции 2 мая на площади Искусств в Петербурге. Там акционисты устроили выставку своих работ на открытом воздухе. На нескольких мольбертах были холсты, посвященные, по словам авторов, репрессиям в России. Крисевича и Михайлову доставили в 78 отдел полиции, где они и провели двое суток до суда.

Крисевич известен тем, что в августе 2020 года «повесился» с помощью троса на Троицком мосту в знак солидарности с фигурантами «политических дел». После этого он провёл 5 суток в изоляторе временного содержания. В 2017 году молодой человек стал победителем телевизионной олимпиады «Умники и умницы», поступив в МГИМО.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

виктор эммануил
Показали бы холсты.Интересно ,за какую живопись нынче срок дают.
264958451
Вот непонятно тоже, чего парню не хватало? Поступил в МГИМО, молодой, вся жизнь впереди, зачем ломать свою судьбу ради кучки псевдопротестных "лидеров"?
265076323
Не плохое начало.
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