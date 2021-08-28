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В Петербурге с уличной выставки увезли в полицию 28 человек. На одной из работ разглядели неприятное про МВД

Уличная выставка в Петербурге закончилась задержаниями

С импровизированной выставки в петербургском парке увезли в полицию 28 студентов.

Импровизированная выставка в «Саду на Неве» на Смольной набережной, по словам организаторов, не носила политического окраса. Однако на одной из работ художник написал неприятное про полицейских. Об этом в твиттере сообщила активистка Анастасия Михайлова 28 августа.

Активистка написала, что 28 человек доставили в 76 отдел полиции. Спустя некоторое время, с ее слов, несовершеннолетних начали отпускать к родителям.

К задержанным отправился адвокат «Апологии протеста».

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В мае Анастасию Михайлову вместе с Павлом Крисевичем задержали на площади Искусств в Петербурге. Там акционисты устроили выставку своих работ на открытом воздухе. На нескольких мольбертах были холсты, посвященные, по словам авторов, репрессиям в России. Суд арестовал Михайлову на 8 суток.

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Комментарии (20)

Fenotip
Не, что сказать оправдывают своё прозвище
266218398
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340...
Igor_VS
У нас же полицию не любят. В сериалах они хорошие, только в жизни все иначе.
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