В Петербурге с уличной выставки увезли в полицию 28 человек. На одной из работ разглядели неприятное про МВД

Импровизированная выставка в «Саду на Неве» на Смольной набережной, по словам организаторов, не носила политического окраса. Однако на одной из работ художник написал неприятное про полицейских. Об этом в твиттере сообщила активистка Анастасия Михайлова 28 августа.
Активистка написала, что 28 человек доставили в 76 отдел полиции. Спустя некоторое время, с ее слов, несовершеннолетних начали отпускать к родителям.
К задержанным отправился адвокат «Апологии протеста».
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В мае Анастасию Михайлову вместе с Павлом Крисевичем задержали на площади Искусств в Петербурге. Там акционисты устроили выставку своих работ на открытом воздухе. На нескольких мольбертах были холсты, посвященные, по словам авторов, репрессиям в России. Суд арестовал Михайлову на 8 суток.