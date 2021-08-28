В Петербурге с уличной выставки увезли в полицию 28 человек. На одной из работ разглядели неприятное про МВД

Импровизированная выставка в «Саду на Неве» на Смольной набережной, по словам организаторов, не носила политического окраса. Однако на одной из работ художник написал неприятное про полицейских. Об этом в твиттере сообщила активистка Анастасия Михайлова 28 августа.



Активистка написала, что 28 человек доставили в 76 отдел полиции. Спустя некоторое время, с ее слов, несовершеннолетних начали отпускать к родителям.

К задержанным отправился адвокат «Апологии протеста».

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.