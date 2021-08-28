В российских школах усилят противоэпидемические меры, но дистанционное обучение вводить не планируют

«С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам», — цитирует Кравцова ТАСС .

Противоэпидемиологические меры усилят в российских школах с 1 сентября. При этом учебный год пройдет в очном формате без дистанционного обучения, сообщил 28 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Министр добавил, что планов перейти на дистанционное обучение нет и эта мера рассматривалась как вынужденная. При этом он отметил, что каждый регион принимает собственные решения по формату обучения.



В школах Петербурга линейки 1 сентября пройдут на улице. Родители смогут посетить линейки, но только в масках.

На входе в школы, как и в прошлом году, будут измерять температуру бесконтактным способом. Сохранится режим разобщения классов и групп детей, посещение столовой будет организовано по графику.

