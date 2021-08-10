В Петербурге разрешили провести школьные линейки 1 сентября с родителями, но не для всех и сразу

«Вся школа не будет, как это обычно происходит, собираться на линейке, — пояснили «Фонтанке» в комитете по образованию. — В соответствии с Письмом Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750–2021–24 "О подготовке образовательных организаций к новому 2021/22 учебному году" проведение праздничных мероприятий 1 сентября будет организовано по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием родителями средств индивидуальной защиты (масок)».

В комитете уточнили, что в каждой школе будут решать самостоятельно, как именно соблюсти требования Роспотребнадзора. Среди возможных вариантов — проведение линеек для разных параллелей в разное время. Школам, которые имеют разные здания для старших и младших классов, подстроиться под новые требования будет проще.

