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В Петербурге разрешили провести школьные линейки 1 сентября с родителями, но не для всех и сразу

В петербургских школах разрешили провести праздничные линейки в День знаний для всех учащихся, но с соблюдением ряда условий, продиктованных эпидемиологической обстановкой.

«Вся школа не будет, как это обычно происходит, собираться на линейке, — пояснили «Фонтанке» в комитете по образованию. — В соответствии с Письмом Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750–2021–24 "О подготовке образовательных организаций к новому 2021/22 учебному году" проведение праздничных мероприятий 1 сентября будет организовано по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием родителями средств индивидуальной защиты (масок)».

В комитете уточнили, что в каждой школе будут решать самостоятельно, как именно соблюсти требования Роспотребнадзора. Среди возможных вариантов — проведение линеек для разных параллелей в разное время. Школам, которые имеют разные здания для старших и младших классов, подстроиться под новые требования будет проще.

В 2020 году из-за коронавируса праздничные линейки в Петербурге провели только для первых и одиннадцатых классов. Родителей на мероприятия пускать запретили.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Gilka
когда уже отменят это мучение (((
Владислав М
А потом ждать очередного всплеска заболеваемости "дельтой" среди школьников?
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