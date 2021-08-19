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Коронавирусный режим в школах Петербурга сохраняется. Линейки 1 сентября пройдут на улице

Линейки в школах Петербурга 1 сентября пройдут на улице

Школы Петербурга готовы к новому учебному году в соответствии с антиковидными требованиями Роспотребнадзора. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на совещании у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой 19 августа.

«Линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе для отдельных параллелей классов. Созданы все условия для безопасного пребывания детей», — цитирует главу города его пресс-служба.

Родители смогут посетить линейки, но только в масках.

На входе в школы, как и в прошлом году, будут измерять температуру бесконтактным способом. Сохранится режим разобщения классов и групп детей, посещение столовой будет организовано по графику.

В 2020 году из-за коронавируса праздничные линейки в Петербурге провели только для первых и одиннадцатых классов. Родителей на мероприятия пускать запретили.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Заходишь в школу с улицы.. тебе на лбу меряют температуру - получают 32,1 градуса.. и что с этими показателями делать?
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