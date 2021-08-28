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В Тюмени прощаются с убитой восьмилетней Настей Муравьёвой

Похороны восьмилетней Насти Муравьёвой, тело которой нашли после полутора месяцев поисков, проходят в Тюмени 28 августа. На прощание с девочкой пришло множество людей.

Ребенка похоронят на Червишевском кладбище, пишет портал 72.RU. По данным издания, отца и мать убитой девочки хотят лишить родительских прав по заявлению управления соцзащиты, которое обратилось в суд.

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У них остались ещё двое детей — брат-близнец Насти и сестра, они находятся в реабилитационном центре для оказания психологической помощи. Детей воспитывал отец, недавно освободившийся из колонии, и бабушка. О местонахождении матери ничего не известно. Опекунство над детьми может оформить старшая сестра Насти — Татьяна.

Девочка ушла из дома в Тюмени 30 июня и пропала без вести. Ее искали по всему городу. 19 августа тело ребенка нашли на берегу Оброчного озера в 2,5 км от дома. Руки Насти были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки.

О задержании подозреваемого стало известно 25 августа. Им оказался 40-летний местный житель Виталий Бережной. На допросе он дал признательные показания и рассказал чудовищные подробности убийства девочки. По его словам, в тот день он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, встретил Настю на лестничной площадке, заманил в квартиру, где изнасиловал и задушил. Тело убитой он несколько дней хранил в холодильнике.

Установлено, что Бережной в 2008–2011 годах работал в правоохранительных органах помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе города Нягани. В Тюмень он переехал в 2015 году. С середины июня 2021 года жил на съемной квартире неподалеку от дома Насти.

Уголовное дело об убийстве передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

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