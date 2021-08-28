Похороны восьмилетней Насти Муравьёвой, тело которой нашли после полутора месяцев поисков, проходят в Тюмени 28 августа. На прощание с девочкой пришло множество людей.
Ребенка похоронят на Червишевском кладбище, пишет портал 72.RU. По данным издания, отца и мать убитой девочки хотят лишить родительских прав по заявлению управления соцзащиты, которое обратилось в суд.
У них остались ещё двое детей — брат-близнец Насти и сестра, они находятся в реабилитационном центре для оказания психологической помощи. Детей воспитывал отец, недавно освободившийся из колонии, и бабушка. О местонахождении матери ничего не известно. Опекунство над детьми может оформить старшая сестра Насти — Татьяна.
Девочка ушла из дома в Тюмени 30 июня и пропала без вести. Ее искали по всему городу. 19 августа тело ребенка нашли на берегу Оброчного озера в 2,5 км от дома. Руки Насти были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки.