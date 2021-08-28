О задержании подозреваемого стало известно 25 августа. Им оказался 40-летний местный житель Виталий Бережной. На допросе он дал признательные показания и рассказал чудовищные подробности убийства девочки. По его словам, в тот день он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, встретил Настю на лестничной площадке, заманил в квартиру, где изнасиловал и задушил. Тело убитой он несколько дней хранил в холодильнике.



Установлено, что Бережной в 2008–2011 годах работал в правоохранительных органах помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе города Нягани. В Тюмень он переехал в 2015 году. С середины июня 2021 года жил на съемной квартире неподалеку от дома Насти.



Уголовное дело об убийстве передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.