Последний раз аппараты ИВЛ в горевшей ярославской больнице обновляли в декабре одним китайским приобретением

Аппарат искусственной вентиляции легких больница №3 Ярославля купила под новый 2021 год. Мощности медучреждения пополнились одним ИВЛ, сделанным в Китае.



Как следует из закупок больницы, аппарат приобрели под конец второй коронавирусной волны. За 1,8 млн учреждение купило китайский Dixion 530, поставщик не раскрывается.



В марте 2020 года местные власти сообщали, что федеральный центр выделил области 235 миллионов на закупку ИВЛ. На тот момент в распоряжении медиков региона было 172 аппарата и еще 40 в резерве, но, как рассказывал заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин, большинство из них остались в больницах еще с советских времен и «не соответствовали сегодняшнему вызову».

