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Последний раз аппараты ИВЛ в горевшей ярославской больнице обновляли в декабре одним китайским приобретением

Большинство аппаратов ИВЛ в горевшей больнице Ярославля были советского производства

Аппарат искусственной вентиляции легких больница №3 Ярославля купила под новый 2021 год. Мощности медучреждения пополнились одним ИВЛ, сделанным в Китае.

Как следует из закупок больницы, аппарат приобрели под конец второй коронавирусной волны. За 1,8 млн учреждение купило китайский Dixion 530, поставщик не раскрывается.

В марте 2020 года местные власти сообщали, что федеральный центр выделил области 235 миллионов на закупку ИВЛ. На тот момент в распоряжении медиков региона было 172 аппарата и еще 40 в резерве, но, как рассказывал заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин, большинство из них остались в больницах еще с советских времен и «не соответствовали сегодняшнему вызову».

Кроме самих ИВЛ, больница закупала кислород, а в июле 2020 года монтаж системы медицинского лечебного газоснабжения. Контракт за 700 тысяч рублей достался предпринимателю Владимиру Ищенко. Аналогичные работы он выполнял для Ярославской ЦРБ и областного клинического госпиталя ветеранов войн.

Больницу, где 27 августа произошел смертельный пожар, МЧС последний раз навещало весной, нашлось множество нарушений пожарной безопасности.

Сперва сообщалось о трех погибших пациентах, которые во время пожара перестали получать кислород через ИВЛ. Позже власти опровергли эту информацию и заявили об одной жертве. По предварительной версии, первым загорелся матрац в отделении реанимации.

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