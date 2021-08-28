МЧС весной в последний раз посещало больницу в Ярославле, где произошел смертельный пожар

Внеплановая проверка МЧС больницы №3 Ярославля в марте 2020 года выявила множество нарушений. За год их не устранили.



Как следует из данных «Спарк», последний раз инспекция МЧС была в больнице в конце апреля этого года. Пожнадзор прошелся по тем же местам, которые проверял еще за год до этого. Выяснилось, что нарушения не устранены, из чего появились два предписания. Множество кабинетов, в основном хозяйственные помещения, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Система оповещения и эвакуации не связывает всю больницу, в том числе «отрезанными» оказались терапевтическое и неврологическое отделения. «Расстановка и мощность речевых оповещателей не обеспечивает необходимый уровень звука в здании стационара», — заключили в МЧС. И даже двери на пути эвакуации у регистратуры открываются не в ту сторону, много где не хватает табличек «выход».

