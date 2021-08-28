МЧС весной в последний раз посещало больницу в Ярославле, где произошел смертельный пожар

Внеплановая проверка МЧС больницы №3 Ярославля в марте 2020 года выявила множество нарушений. За год их не устранили.
Как следует из данных «Спарк», последний раз инспекция МЧС была в больнице в конце апреля этого года. Пожнадзор прошелся по тем же местам, которые проверял еще за год до этого. Выяснилось, что нарушения не устранены, из чего появились два предписания. Множество кабинетов, в основном хозяйственные помещения, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Система оповещения и эвакуации не связывает всю больницу, в том числе «отрезанными» оказались терапевтическое и неврологическое отделения. «Расстановка и мощность речевых оповещателей не обеспечивает необходимый уровень звука в здании стационара», — заключили в МЧС. И даже двери на пути эвакуации у регистратуры открываются не в ту сторону, много где не хватает табличек «выход».
По итогам проверки было возбуждено два дела об административных правонарушениях за невыполнение предписаний пожнадзора. Рассмотреть Заволжский районный суд их еще не успел, заседания назначены на конец сентября.
Пожар в коронавирусном отделении больницы начался вечером 27 августа. По предварительным данным, первым загорелся матрац в реанимации, что привело к отключению аппаратов ИВЛ. Изначально сообщалось о гибели трех пациентов, позже власти уточнили, что умер один человек, за жизнь еще двоих борются врачи.