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Число жертв взрывов в Кабуле достигло 170. Личности большинства из них пока не установлены

Минздрав Афганистана сообщил об увеличении числа погибших от взрывов в Кабуле

Согласно последним данным Минздрава Афганистана, число погибших в результате терактов у аэропорта Кабула возросло до 170, большинство из них — граждане Афганистана. Об этом со ссылкой на представителя ведомства 27 августа сообщает CBS News.

Также телеканал уточняет, что из 13 американских граждан, погибших при взрывах, десять были морскими пехотинцами. Ранены не менее 18 военнослужащих США.

По неподтверждённым данным, среди погибших — 32 мужчины, три женщины, трое детей, личности ещё 132 человек пока не установлены.

Напомним, ранее афганский Минздрав сообщал о 110 погибших.

«Фонтанка» писала о впечатлениях одного из выживших при взрывах в Кабуле.

В четверг, 26 августа, у аэропорта Кабула прогремели два взрыва. Первый устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле. Среди погибших — местные жители, в том числе талибы* и американские военные, пострадали более 1,3 тысячи. СМИ со ссылкой на заявление «Исламского государства»* (запрещено в России) сообщили, что ответственность за атаку взяла на себя эта группировка.

27 августа глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что военные в Кабуле готовы к новым терактам.

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Комментарии (2)

Serg_I
Если "пострадавших от взрыва" начнут вывозить из страны на лечение - таковых будут тысячи...
ThunderPiter
Теракт в Париже:
- Скорбим всем миром, мы все Шарли...
Теракт в Кабуле:
- Да вообще плевать!
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