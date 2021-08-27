Число жертв взрывов в Кабуле достигло 170. Личности большинства из них пока не установлены

Согласно последним данным Минздрава Афганистана, число погибших в результате терактов у аэропорта Кабула возросло до 170, большинство из них — граждане Афганистана. Об этом со ссылкой на представителя ведомства 27 августа сообщает CBS News.



Также телеканал уточняет, что из 13 американских граждан, погибших при взрывах, десять были морскими пехотинцами. Ранены не менее 18 военнослужащих США.



По неподтверждённым данным, среди погибших — 32 мужчины, три женщины, трое детей, личности ещё 132 человек пока не установлены.

