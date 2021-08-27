«Части тел летали как во время торнадо»: рассказ выжившего в теракте в Кабуле

В момент взрыва мужчина (он попросил сохранить его анонимность) стоял в очереди у одного из входов в аэропорт. «Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух», — рассказывает он. В воздухе, по его словам, части тел летали «как во время торнадо». «Я своими глазами видел конец света», — говорит очевидец.

Мужчина, выживший во время теракта в аэропорту Кабула, дал небольшое интервью агентству Reuters. Его цитирует 27 августа РИА Новости .

У аэропорта Кабула 26 августа прогремели два взрыва. Первый устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле. Погибли более 100 человек, в том числе талибы* и американские военные, пострадали более 1,3 тысячи. СМИ со ссылкой на заявление «Исламского государства»* (запрещено в России) сообщили, что ответственность за атаку взяла на себя эта группировка.



* «Исламское государство» — признано террористическим, деятельность запрещена на территории РФ в 2015 году.



* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

