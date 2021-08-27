Погибших от взрывов в аэропорту Кабула — более 100, в том числе 28 талибов* и 13 солдат США

Общее число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника афганского минздрава. Погибли не менее 90 афганских граждан, как минимум 28 из которых, по информации Рейтер, были талибами* (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года), а также, по данным Пентагона, 13 американских военных. Более 1,3 тысячи человек пострадали, передаёт 27 августа РИА Новости со ссылкой на источник в афганском минздраве.

СМИ со ссылкой на заявление ИГ* (запрещено в России как террористическое) сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка.



Президент США Джо Байден выступил с заявлением после того, как взрывы у кабульского аэропорта унесли жизни 13 американских военнослужащих, ставших первой боевой потерей США с начала 2020 года. «Я несу ответственность фундаментально за всё, что произошло», — сказал он.



Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки, которую в США обвиняют в организации взрывов. «Мы отдали приказ нашему командованию разработать оперативные планы ударов по активам, руководству и объектам ИГ. Мы ответим сильно и точно в то время и в том месте, которые сами выберем, — сказал Байден. — <...> Мы не простим, мы не забудем. Мы вас поймаем и заставим заплатить».



Байден также отметил, что войска США могут и должны покинуть Афганистан к 31 августа. «Я был в постоянном контакте с нашим военным руководством, с командирами на местах. Они дали понять, что мы можем и должны выполнить эту миссию, и мы сделаем это. Такой приказ я отдал», — заявил Байден. По его словам, эвакуация продолжится, несмотря на теракты. Вчера за 12 часов из Афганистана были эвакуированы семь тысяч человек.

