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Погибших от взрывов в аэропорту Кабула — более 100, в том числе 28 талибов* и 13 солдат США

Байден приказал готовить удары по ИГ*

Общее число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника афганского минздрава. Погибли не менее 90 афганских граждан, как минимум 28 из которых, по информации Рейтер, были талибами* (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года), а также, по данным Пентагона, 13 американских военных. Более 1,3 тысячи человек пострадали, передаёт 27 августа РИА Новости со ссылкой на источник в афганском минздраве.

СМИ со ссылкой на заявление ИГ* (запрещено в России как террористическое) сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением после того, как взрывы у кабульского аэропорта унесли жизни 13 американских военнослужащих, ставших первой боевой потерей США с начала 2020 года. «Я несу ответственность фундаментально за всё, что произошло», — сказал он.

Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки, которую в США обвиняют в организации взрывов. «Мы отдали приказ нашему командованию разработать оперативные планы ударов по активам, руководству и объектам ИГ. Мы ответим сильно и точно в то время и в том месте, которые сами выберем, — сказал Байден. — <...> Мы не простим, мы не забудем. Мы вас поймаем и заставим заплатить».

Байден также отметил, что войска США могут и должны покинуть Афганистан к 31 августа. «Я был в постоянном контакте с нашим военным руководством, с командирами на местах. Они дали понять, что мы можем и должны выполнить эту миссию, и мы сделаем это. Такой приказ я отдал», — заявил Байден. По его словам, эвакуация продолжится, несмотря на теракты. Вчера за 12 часов из Афганистана были эвакуированы семь тысяч человек.

Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи 26 августа заявил, что с 14 августа из Афганистана были эвакуированы более 104 тысяч человек, в том числе граждан США, Афганистана и других стран, процесс эвакуации продолжается.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.


* «Исламское государство» — признано террористическим, деятельность запрещена на территории РФ в 2015 году.

Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.

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Комментарии (5)

263836471
Чему тут удивляться - хаос и скопление людей всегда привлекали террористов... И не надо сбрасывать со счетов и то, что у американцев появился повод "задержаться", могли и помочь им в этом...
alexpv
Чего то "адекватные мужики"похоже не очень адекватны. Как то позатихли комментаторы, что талибы теперь другие, похоже в Афганистане опять хаос и война надолго..
alexadmin
Правильно писать "Ликвидировано 28 талибов, скончались 13 американскив военных и убито более 60 мирных жителей"
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