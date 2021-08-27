Петербургский блогер утверждал, что использование вакцины от COVID-19 приводит к смерти. Теперь его будут судить

В Петербурге перед судом предстанет владелец одного из YouTube-каналов, распространявший ложные сведения, касающиеся разработки вакцины от коронавируса. Об этом со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ в пятницу, 27 августа, сообщает ТАСС.

В апреле 2020 года на канале «Крамола» в соцсетях Мысливец разместил видеоролик, в котором утверждал, что использование российской вакцины от коронавируса якобы приводит к смерти.



«Выводы следствия о недостоверности опубликованных Мысливцом данных основываются на совокупности доказательств, в том числе на документах, полученных от органов здравоохранения», — уточнили в СКР. Из них следует, что на момент выхода видеоролика разработка вакцин только началась, какие-либо клинические испытания ещё не проводились. «Вместе с тем следствию были предоставлены полученные впоследствии подробные результаты клинических исследований, которые подтверждают, что разработанные в России вакцины не несут опасности для здоровья человека», — добавили в Следственном комитете.



В ведомстве отметили, что блогер полностью признал вину и пояснил, что хотел увеличить число просмотров на своём канале, поэтому и распространял фейки.



«Фонтанка» писала, что в 2020 году СК возбудил почти 60 уголовных дел о распространении недостоверной информации про COVID-19. Подробнее о том, как крутятся в Сети фейки о коронавирусе и в какие из них верят петербуржцы, читайте в нашем материале.

