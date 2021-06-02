FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.24р89.60р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

А был ли Юра в Ухане? «Яндекс.Кью» изучил, как крутятся в Сети фейки о коронавирусе и в какие верят петербуржцы

Аналитики «Яндекс.Кью» составили список фейков о COVID-19

Слухи о коронавирусе будоражат россиян на протяжении полутора лет, причём в разных городах предпочитают разные истории. Список фейков составили аналитики «Яндекс.Кью» и специалисты РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала», а также выяснили, как менялась их популярность.

Как сообщает 2 июня пресс-служба «Яндекс.Кью», исследователи собрали 244 «утки» — фейковые новости, слухи, расхожие домыслы и заблуждения, народные рецепты самолечения и т. п. «С января 2020 года сюжеты из этого корпуса вопроизводились в соцсетях более 6 миллионов раз. Это только верхушка айсберга: активнее всего фейки распространяются в личном общении, например в рассылках в мессенджерах», — отмечается в пресс-релизе.

Самая популярная тема — это вред вакцин, например представление о том, что прививка может привести к бесплодию (39 % всех зафиксированных постов и репостов). На втором месте — псевдомедицинские слухи о том, что от ковида помогают имбирь, водочные ингаляции и т. д. (23 % постов). Самый популярный фейк в соцсетях — история про выдуманного русского врача Юру, который якобы работал в Ухане и хорошо разобрался в вирусе и методах лечения. В поиске «Яндекса» по числу запросов побеждают слухи о том, что против ковида эффективны «Арбидол» и азитромицин. Самые живучие фейки связаны с вакцинацией. Для остальных характерны взлёты и падения, например интерес к народным и псевдомедицинским средствам был высок только во время первой и второй волн коронавируса.

Динамика распространения фейков в соцсетях

ПоделитьсяПоделиться

Некоторые фейки особенно популярны в отдельных городах. Петербуржцев (помимо слухов об «Арбидоле» и азитромицине) сильнее всего цепляла информация про Билла Гейтса, мировое правительство и «золотой миллиард». От других крупных городов Северная столица отличается повышенным интересом к слухам о том, что пандемия — это результат заговора фармацевтических компаний, что от COVID-19 помогает «Таваник» и, наконец, что коронавирус — это обыкновенный грипп.

В Казани, где действовал жёсткий масочный режим, пользователи «Яндекса» часто интересовались фейком о наночервях, якобы живущих в масках. В Сочи — о живущей в море «бактерии Синтии». В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — о китайцах, которые заражают всех с помощью «белого порошка».

Топ-10 фейков по доле запросов, содержащих конструкции вроде «правда или фейк, правда ли, да или нет»:

  1. Посылки из Китая могут быть опасны.
  2. За отказ прививаться уволят.
  3. Вакцины вызывают бесплодие и другие болезни.
  4. Коронавирус — это обычный грипп.
  5. Надо употреблять имбирь.
  6. Надо принимать «Арбидол».
  7. Бананы заражены коронавирусом.
  8. Надо пить чесночную воду.
  9. Вакцина содержит вредные металлы.
  10. Надо дышать парами водки.

Из народных способов лечения россиян больше всего интересовали водочные ингаляции, затем — употребление имбиря и тёплого напитка на основе соды и лимона по «израильскому» рецепту. Все эти народные средства придуманы давно: информация о них есть в Интернете уже не менее 15 лет.

«С инфодемией — как с эпидемией: чтобы побороть её, необходимо выработать коллективный иммунитет. У людей должны появиться критическое мышление и навыки проверки информации. Но это очень долгий процесс, — говорит руководительница сервиса «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова. — Что можно делать сейчас — это максимально помогать тем, кто пробует проверить фейки в Интернете: ловить их в точке, где начинается поиск информации, и стараться направить в сторону достоверных и проверенных данных. Это мы и стараемся делать: мы взяли данные антропологов о мифах, которые люди распространяют, и попросили экспертное сообщество «Яндекс.Кью» «Альянс русскоязычных фактчекеров» проверить эти мифы и опубликовать разбор этих ситуаций. Теперь, когда пользователь поиска «Яндекса» задает запрос, про который мы знаем, что в нём содержится ковидный фейк, он сразу видит опровержение».

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

doorbal_
самый главный фейк это то, что до марта в РФ ковида не было. А ну и сам ковид конечно.
264728001
автора материала и аналитиков яндекса видимо уже укололи
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний