Слухи о коронавирусе будоражат россиян на протяжении полутора лет, причём в разных городах предпочитают разные истории. Список фейков составили аналитики «Яндекс.Кью» и специалисты РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала», а также выяснили, как менялась их популярность.

Как сообщает 2 июня пресс-служба «Яндекс.Кью», исследователи собрали 244 «утки» — фейковые новости, слухи, расхожие домыслы и заблуждения, народные рецепты самолечения и т. п. «С января 2020 года сюжеты из этого корпуса вопроизводились в соцсетях более 6 миллионов раз. Это только верхушка айсберга: активнее всего фейки распространяются в личном общении, например в рассылках в мессенджерах», — отмечается в пресс-релизе.



Самая популярная тема — это вред вакцин, например представление о том, что прививка может привести к бесплодию (39 % всех зафиксированных постов и репостов). На втором месте — псевдомедицинские слухи о том, что от ковида помогают имбирь, водочные ингаляции и т. д. (23 % постов). Самый популярный фейк в соцсетях — история про выдуманного русского врача Юру, который якобы работал в Ухане и хорошо разобрался в вирусе и методах лечения. В поиске «Яндекса» по числу запросов побеждают слухи о том, что против ковида эффективны «Арбидол» и азитромицин. Самые живучие фейки связаны с вакцинацией. Для остальных характерны взлёты и падения, например интерес к народным и псевдомедицинским средствам был высок только во время первой и второй волн коронавируса.

Динамика распространения фейков в соцсетях



Поделиться Поделиться







Некоторые фейки особенно популярны в отдельных городах. Петербуржцев (помимо слухов об «Арбидоле» и азитромицине) сильнее всего цепляла информация про Билла Гейтса, мировое правительство и «золотой миллиард». От других крупных городов Северная столица отличается повышенным интересом к слухам о том, что пандемия — это результат заговора фармацевтических компаний, что от COVID-19 помогает «Таваник» и, наконец, что коронавирус — это обыкновенный грипп.

