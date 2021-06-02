Слухи о коронавирусе будоражат россиян на протяжении полутора лет, причём в разных городах предпочитают разные истории. Список фейков составили аналитики «Яндекс.Кью» и специалисты РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала», а также выяснили, как менялась их популярность.
Как сообщает 2 июня пресс-служба «Яндекс.Кью», исследователи собрали 244 «утки» — фейковые новости, слухи, расхожие домыслы и заблуждения, народные рецепты самолечения и
Самая популярная тема — это вред вакцин, например представление о том, что прививка может привести к бесплодию (39 % всех зафиксированных постов и репостов). На втором месте — псевдомедицинские слухи о том, что от ковида помогают имбирь, водочные ингаляции и
Динамика распространения фейков в соцсетях
Некоторые фейки особенно популярны в отдельных городах. Петербуржцев (помимо слухов об «Арбидоле» и азитромицине) сильнее всего цепляла информация про Билла Гейтса, мировое правительство и «золотой миллиард». От других крупных городов Северная столица отличается повышенным интересом к слухам о том, что пандемия — это результат заговора фармацевтических компаний, что от COVID-19 помогает «Таваник» и, наконец, что коронавирус — это обыкновенный грипп.
В Казани, где действовал жёсткий масочный режим, пользователи «Яндекса» часто интересовались фейком о наночервях, якобы живущих в масках. В Сочи — о живущей в море «бактерии Синтии». В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — о китайцах, которые заражают всех с помощью «белого порошка».
Топ-10 фейков по доле запросов, содержащих конструкции вроде «правда или фейк, правда ли, да или нет»:
- Посылки из Китая могут быть опасны.
- За отказ прививаться уволят.
- Вакцины вызывают бесплодие и другие болезни.
- Коронавирус — это обычный грипп.
- Надо употреблять имбирь.
- Надо принимать «Арбидол».
- Бананы заражены коронавирусом.
- Надо пить чесночную воду.
- Вакцина содержит вредные металлы.
- Надо дышать парами водки.
Из народных способов лечения россиян больше всего интересовали водочные ингаляции, затем — употребление имбиря и тёплого напитка на основе соды и лимона по «израильскому» рецепту. Все эти народные средства придуманы давно: информация о них есть в Интернете уже не менее 15 лет.
«С инфодемией — как с эпидемией: чтобы побороть её, необходимо выработать коллективный иммунитет. У людей должны появиться критическое мышление и навыки проверки информации. Но это очень долгий процесс, — говорит руководительница сервиса «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова. — Что можно делать сейчас — это максимально помогать тем, кто пробует проверить фейки в Интернете: ловить их в точке, где начинается поиск информации, и стараться направить в сторону достоверных и проверенных данных. Это мы и стараемся делать: мы взяли данные антропологов о мифах, которые люди распространяют, и попросили экспертное сообщество «Яндекс.Кью» «Альянс русскоязычных фактчекеров» проверить эти мифы и опубликовать разбор этих ситуаций. Теперь, когда пользователь поиска «Яндекса» задает запрос, про который мы знаем, что в нём содержится ковидный фейк, он сразу видит опровержение».