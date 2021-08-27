Песков заявил, что в Кремле не считают преследованием СМИ признание их иноагентами

Российские власти не согласны с риторикой обращения представителей СМИ по поводу применения закона об иностранных агентах. Об этом 27 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Действительно, мы видели это обращение. Достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой «преследование», речь идет о применении положений закона известного. Там содержатся требования, мы тоже считаем, что это такая не совсем верная риторика», — приводит его слова РИА Новости.



При этом Песков отметил, что оно «заслуживает внимания».

