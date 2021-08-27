Песков заявил, что в Кремле не считают преследованием СМИ признание их иноагентами

Российские власти не согласны с риторикой обращения представителей СМИ по поводу применения закона об иностранных агентах. Об этом 27 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, мы видели это обращение. Достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой «преследование», речь идет о применении положений закона известного. Там содержатся требования, мы тоже считаем, что это такая не совсем верная риторика», — приводит его слова РИА Новости.
При этом Песков отметил, что оно «заслуживает внимания».
Он добавил, что закон о СМИ-иноагентах в России «должен быть и будет, поскольку есть вмешательство извне». Однако «несовершенство правоприменения» представитель Кремля посоветовал обсуждать с экспертами.
«Фонтанка» писала, что 27 августа «Новая газета», Forbes, «Псковская губерния», The Village и другие издания опубликовали обращение к высшему руководству страны. Представители СМИ требуют «пересмотра решений о закрытии редакций коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов».
Журналисты полагают, что происходящее в стране может носить характер «кампании по уничтожению негосударственных СМИ».