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Песков заявил, что в Кремле не считают преследованием СМИ признание их иноагентами

Российские власти не согласны с риторикой обращения представителей СМИ по поводу применения закона об иностранных агентах. Об этом 27 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, мы видели это обращение. Достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой «преследование», речь идет о применении положений закона известного. Там содержатся требования, мы тоже считаем, что это такая не совсем верная риторика», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Песков отметил, что оно «заслуживает внимания».

Он добавил, что закон о СМИ-иноагентах в России «должен быть и будет, поскольку есть вмешательство извне». Однако «несовершенство правоприменения» представитель Кремля посоветовал обсуждать с экспертами.

«Фонтанка» писала, что 27 августа «Новая газета», Forbes, «Псковская губерния», The Village и другие издания опубликовали обращение к высшему руководству страны. Представители СМИ требуют «пересмотра решений о закрытии редакций коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов».

Журналисты полагают, что происходящее в стране может носить характер «кампании по уничтожению негосударственных СМИ».

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Комментарии (11)

***_555
Свобода - это рабство.
Иван 2пырьев
потом на фонарях будут прикреплены для оздоровления позвоночника
eaglex
Закону об иноагентах не день и не месяц. Не хочешь попасть в список - выполняй требования закона. Время было. А раз уж финансирование СМИ продолжает поступать из-за границы - ну получи статус иноагента. И как будешь выкручиваться потом - твои проблемы. Выбор был. Пусть тогда и выпадающий доходы от рекламы тоже оплачиваются теми же, кто и финансировать работу. Так нет же - начинается вытьё, типа зажимают. А нечего на 2 стульях сидеть было...
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