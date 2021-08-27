Российские журналисты призвали прекратить «кампанию по уничтожению СМИ»

«Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов», — приводит 27 августа текст заявления «Новая газета».
Журналисты полагают, что происходящее в стране может носить характер «кампании по уничтожению негосударственных СМИ». Они потребовали отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях, а также соблюдать «Закон о СМИ» и статью 144 УК РФ о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов».
Сотрудники СМИ призывают прекратить, по их мнению, фиктивные дела против представителей медиа и расследовать случаи нападения.