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Российские журналисты призвали прекратить «кампанию по уничтожению СМИ»

«Новая газета», Forbes, «Псковская губерния», The Village и другие издания опубликовали обращение к высшему руководству страны.

«Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов», — приводит 27 августа текст заявления «Новая газета».

Журналисты полагают, что происходящее в стране может носить характер «кампании по уничтожению негосударственных СМИ». Они потребовали отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях, а также соблюдать «Закон о СМИ» и статью 144 УК РФ о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов».

Сотрудники СМИ призывают прекратить, по их мнению, фиктивные дела против представителей медиа и расследовать случаи нападения.

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Комментарии (32)

abc-spb
- "В какой концлагерь нас везут?"
- "Не знаю. Я не интересуюсь политикой."
alexpv
Насколько же власть ностальгирует по тем временам, когда в 21-00 по всем трем программам телевизора показывали программу "Время" про успехи на полях страны, увеличенные надои молока, загнивающий капитализм, происки империалистов и прочую пургу.
Чем вся эта лапша на уши закончилась, надеюсь всем понятно. Видимо хотят повторить историю снова.
Oleg_I
А Фонтанка что думает на этот счет? Не желаете присоединиться?
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