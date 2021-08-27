Почти четыре сотни дорожных аварий произошло в Петербурге и Ленинградской области за 26 августа. В них пострадали 20 человек и погибли пятеро.



Как сообщает 27 августа УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на петербургских дорогах за сутки было зафиксировано 323 ДТП, в том числе 13 серьезных. В них пострадали 11 человек, двое из которых дети, и два человека погибли. В Ленобласти произошло 68 аварий, из которых пострадавшие были в восьми. Девять человек получили травмы, трое погибли. Детей среди них не было.