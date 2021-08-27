Почти четыре сотни дорожных аварий произошло в Петербурге и Ленинградской области за 26 августа. В них пострадали 20 человек и погибли пятеро.
Как сообщает 27 августа УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на петербургских дорогах за сутки было зафиксировано 323 ДТП, в том числе 13 серьезных. В них пострадали 11 человек, двое из которых дети, и два человека погибли. В Ленобласти произошло 68 аварий, из которых пострадавшие были в восьми. Девять человек получили травмы, трое погибли. Детей среди них не было.
Подробности одной из смертельных аварий во Всеволожском районе сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В 18:15 на 44-м километре автодороги «Варзолово — Гарболово» 41-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF под управлением 39-летнего мужчины. В результате водитель «Мерседеса» от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП ведется проверка.
Во Всеволожском же районе погиб водитель «Лады Гранты». Он попал под удар бронеавтомобиля «Клен» под управлением пьяного водителя. Полиция работала на месте до утра.