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Водителя «Гранты» в Новом Сертолово погубил пьяный на инкассаторской бронемашине

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей днем 26 августа во Всеволожском районе Ленобласти. Разбитый бронеавтомобиль с места ДТП увезли только утром.

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Как сообщает 27 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 14:30 четверга на регулируемом перекрестке на 29-м километре автодороги Парголово — Огоньки в Сертолово-2. Пьяный 40-летний мужчина на личном бронеавтомобиле «Клен» (машина построена на базе Ford Transit и предназначена для службы инкассации), предположительно, проехал на красный и столкнулся с LADA Granta под управлением 31-летнего мужчины, который двигался в перпендикулярном направлении. После этого нетрезвый лихач потерял управление машиной и врезался в остановившийся встречный Suzuki Grand Vitara, за рулем которого был 60-летний пенсионер, а затем «Клен» опрокинулся на бок.

В результате ДТП водитель «Гранты» от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании водителя бронемашины. Ранее очевидцы сообщали, что мужчина пытался сбежать, и свидетелям происшествия пришлось его ловить и связывать.

Как рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», утром 27 августа разбитый бронемобиль, уже поставленный на колеса, и полиция всё еще находились на месте аварии, частично перегораживая проезд. На эвакуатор «Клен» погрузили только в 8 часов утра.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

Догоним Северную Корею
21 год стабильности, что будет дальше???
spb7771250
Ну вот надолго надо за такое сажать, взыскивать в пользу потерпевших заметные суммы от 10-15 млн руб хотя бы с конфискацией и реализацией имущества и разумеется этот двуногий никогда не должен больше оказаться за рулём любого автомобиля.
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