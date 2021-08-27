Как сообщает 27 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 14:30 четверга на регулируемом перекрестке на 29-м километре автодороги Парголово — Огоньки в Сертолово-2. Пьяный 40-летний мужчина на личном бронеавтомобиле «Клен» (машина построена на базе Ford Transit и предназначена для службы инкассации), предположительно, проехал на красный и столкнулся с LADA Granta под управлением 31-летнего мужчины, который двигался в перпендикулярном направлении. После этого нетрезвый лихач потерял управление машиной и врезался в остановившийся встречный Suzuki Grand Vitara, за рулем которого был 60-летний пенсионер, а затем «Клен» опрокинулся на бок.

В результате ДТП водитель «Гранты» от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании водителя бронемашины. Ранее очевидцы сообщали, что мужчина пытался сбежать, и свидетелям происшествия пришлось его ловить и связывать.

Как рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», утром 27 августа разбитый бронемобиль, уже поставленный на колеса, и полиция всё еще находились на месте аварии, частично перегораживая проезд. На эвакуатор «Клен» погрузили только в 8 часов утра.