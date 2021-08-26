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Микроавтобус поймал легковую и перевернулся на Выборгском шоссе. «Водитель связан, хотел убежать»

После столкновения с легковой в Новом Сертолово опрокинулся микроавтобус

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Серьезная авария с «перевертышем» днем 26 августа собирает пробку во Всеволожском районе Ленобласти под Петербургом. Со слов очевидцев, серьезно досталось одному из водителей.

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александр, на Выборгском шоссе при выезде из Нового Сертолово столкнулся грузопассажирский микроавтобус и легковой автомобиль. От удара первый опрокинулся. «Лежит на боку, водитель связан, т. к. хотел убежать», — пишет очевидец.

По его словам, водителя легковой машины увезла скорая. Другой очевидец, Макс, пишет, что тот скончался. «Водитель «Гранты» умер в скорой, — рассказывает он. — Сотрудникам его передавал, они сказали, что умер».

Информация о произошедшем уточняется. По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии скопился затор в сторону Петербурга.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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