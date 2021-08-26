Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, четверо сотрудников 94-й пожарно-спасательной части деблокировали и передали медикам скорой помощи погибшего водителя «Форда». Второй участник аварии, водитель грузовика, по предварительной информации, получил травмы и был госпитализирован.
Микроавтобус «Форд» разорвало после встречи с грузовиком под Петербургом. Погибшего водителя деблокировали спасатели
В смертельной аварии под Петербургом сошлись микроавтобус и грузовик
Смертельная авария произошла вечером 26 августа на дороге «Лесколово — Матокса». Там в лобовом столкновении сошлись микроавтобус «Форд» и грузовик.