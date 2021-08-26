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Микроавтобус «Форд» разорвало после встречи с грузовиком под Петербургом. Погибшего водителя деблокировали спасатели

В смертельной аварии под Петербургом сошлись микроавтобус и грузовик

Смертельная авария произошла вечером 26 августа на дороге «Лесколово — Матокса». Там в лобовом столкновении сошлись микроавтобус «Форд» и грузовик.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, четверо сотрудников 94-й пожарно-спасательной части деблокировали и передали медикам скорой помощи погибшего водителя «Форда». Второй участник аварии, водитель грузовика, по предварительной информации, получил травмы и был госпитализирован.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момен......т приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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