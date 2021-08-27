Медаль белорусской бегуньи Тимановской продали на аукционе за 21 тысячу долларов

Серебряную медаль белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую она завоевала в 2019 году на ІІ Европейских играх в Минске, продали на аукционе eBay за 21 тысячу долларов.
Срок аукциона истек вчера, 26 августа. Деньги пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности, который занимается поддержкой атлетов, «задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции».
Награда была выставлена на продажу 9 августа. «После событий 9 августа в Беларуси пострадало большое количество спортсменов, именно поэтому я решила выставить на аукцион медаль ІІ Европейских игр, которая мне очень дорога, в поддержку спортсменов, пострадавших за свою позицию и за своё мнение», — объяснила тогда это решение Тимановская.
Ранее «Фонтанка» писала, что Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако после того, как двух спортсменок из Белоруссии отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия нужного числа допинг-проб, тренеры решили задействовать в забеге Тимановскую. Девушка раскритиковала спортивных чиновников, заявив, что никогда не выступала на таких дистанциях: у нее должен был состояться старт на 200 метров.
После этого Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что бегунья прекращает участие в Играх «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Сама девушка заявила СМИ, что боится возвращаться домой и намерена просить убежища в Европе. По словам спортсменки, на нее оказывали давление и ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа Тимановская прилетела из Токио в Вену, а оттуда отправилась в Варшаву, где находится сейчас.