Медаль белорусской бегуньи Тимановской продали на аукционе за 21 тысячу долларов

Серебряную медаль белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую она завоевала в 2019 году на ІІ Европейских играх в Минске, продали на аукционе eBay за 21 тысячу долларов.



Срок аукциона истек вчера, 26 августа. Деньги пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности, который занимается поддержкой атлетов, «задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции».



Награда была выставлена на продажу 9 августа. «После событий 9 августа в Беларуси пострадало большое количество спортсменов, именно поэтому я решила выставить на аукцион медаль ІІ Европейских игр, которая мне очень дорога, в поддержку спортсменов, пострадавших за свою позицию и за своё мнение», — объяснила тогда это решение Тимановская.

