Байден о теракте в Кабуле: Мы не забудем и заставим заплатить организаторов

Президент США Джо Байден заявил, что Америка не простит организаторов терактов в Кабуле.
«Мы не забудем, не простим, заставим вас (организаторов взрывов — прим. ред.) заплатить», — сказал 27 августа Байден в своем обращении.
Он добавил, что отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам «Исламского государства» (запрещено и признано террористическим в РФ) после терактов в Афганистане. По словам Байдена, американская разведка считает, что теракт организован филиалом «ИГ»*. Ранее афганские СМИ уже сообщали, что представители «ИГ«* взяли на себя ответственность за взрывы.
По последним данным, количество жертв взрывов в Кабуле достигло 90 человек. По предварительной информации, в столице Афганистана и его окрестностях прогремели пять взрывов. Правда, в Пентагоне уже заявили, что несколько взрывов в районе аэропорта были контролируемыми — для уничтожения боеприпасов.
* «Исламское государство» — организация запрещена и признана террористической в РФ