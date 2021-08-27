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Байден о теракте в Кабуле: Мы не забудем и заставим заплатить организаторов

Президент США Джо Байден заявил, что Америка не простит организаторов терактов в Кабуле.

«Мы не забудем, не простим, заставим вас (организаторов взрывов — прим. ред.) заплатить», — сказал 27 августа Байден в своем обращении.

Он добавил, что отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам «Исламского государства» (запрещено и признано террористическим в РФ) после терактов в Афганистане. По словам Байдена, американская разведка считает, что теракт организован филиалом «ИГ»*. Ранее афганские СМИ уже сообщали, что представители «ИГ«* взяли на себя ответственность за взрывы.

По последним данным, количество жертв взрывов в Кабуле достигло 90 человек. По предварительной информации, в столице Афганистана и его окрестностях прогремели пять взрывов. Правда, в Пентагоне уже заявили, что несколько взрывов в районе аэропорта были контролируемыми — для уничтожения боеприпасов.

* «Исламское государство» — организация запрещена и признана террористической в РФ

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
У России теперь вырастут расходы, чтобы откупаться или защищаться от Афганистана. Точнее, уже начали расти пока в Таджикистане.
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