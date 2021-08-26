Ответственность за взрывы в Кабуле взяло на себя «Исламское государство»*

Ответственность за теракты возле аэропорта Кабула взяло на себя «Исламское государство» (признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом 26 августа вечером сообщают афганские СМИ.



Информацию также подтвердили в Пентагоне. Движение «Талибан»* (признано террористическим и запрещено в РФ) осудило взрывы в столице Афганистана. «Исламский Эмират (правительство талибов, существовавшее в Афганистане с 1996 по 2001 годы. — Прим. ред.) решительно осуждает убийства мирных жителей в аэропорту Кабула, которые произошли в районе, контролируемом США», — заявил представитель талибов Кари Юсуф Ахмади (цитата по «Интерфаксу»).

