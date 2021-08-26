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Ответственность за взрывы в Кабуле взяло на себя «Исламское государство»*

Ответственность за теракты возле аэропорта Кабула взяло на себя «Исламское государство» (признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом 26 августа вечером сообщают афганские СМИ.

Информацию также подтвердили в Пентагоне. Движение «Талибан»* (признано террористическим и запрещено в РФ) осудило взрывы в столице Афганистана. «Исламский Эмират (правительство талибов, существовавшее в Афганистане с 1996 по 2001 годы. — Прим. ред.) решительно осуждает убийства мирных жителей в аэропорту Кабула, которые произошли в районе, контролируемом США», — заявил представитель талибов Кари Юсуф Ахмади (цитата по «Интерфаксу»).

По последним данным, в Кабуле и его окрестностях 26 августа прогремели пять взрывов. Погибли как минимум 60 человек, более 150 пострадали. Среди погибших — более десяти морпехов США.

*«Исламское государство» — организация, запрещенная и признанная террористической в РФ.

*«Талибан» — организация, запрещенная и признанная террористической в РФ.

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Комментарии (3)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходи.......тся даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
hal9000
понятно все..детский сад короч..дальше сценарий ясен..
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