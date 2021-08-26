СМИ: Взрывы в Кабуле продолжаются, количество погибших растет

Возле аэропорта Кабула продолжают происходить новые взрывы. Об этом 26 августа вечером сообщает телеканал Al Arabiya.



Никаких подробностей произошедшего пока не приводится. По предварительной информации, это уже четвертый и пятый взрывы за сегодня. О третьем ранее сообщили корреспондент RT и турецкий телеканал.



В Пентагоне уточнили количество погибших американских военных — оно выросло до 12 человек, еще как минимум 20 были ранены. По данным СМИ, всего в ходе терактов погибли не менее 60 человек, еще более 150 пострадали.

