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СМИ: Взрывы в Кабуле продолжаются, количество погибших растет

Возле аэропорта Кабула продолжают происходить новые взрывы. Об этом 26 августа вечером сообщает телеканал Al Arabiya.

Никаких подробностей произошедшего пока не приводится. По предварительной информации, это уже четвертый и пятый взрывы за сегодня. О третьем ранее сообщили корреспондент RT и турецкий телеканал.

В Пентагоне уточнили количество погибших американских военных — оно выросло до 12 человек, еще как минимум 20 были ранены. По данным СМИ, всего в ходе терактов погибли не менее 60 человек, еще более 150 пострадали.

Вечером 26 августа произошло два взрыва. Первый прогремел у ворот аэропорта Кабула. По данным агентства Reuters, террорист-смертник совершил атаку возле автобусов, выстроившихся в очередь за пределами аэропорта, вслед за взрывом последовала перестрелка. По словам одного из очевидцев, в момент взрыва на месте было 400–500 человек. Второй взрыв произошёл у отеля Baron недалеко от аэропорта, скорее всего был подорван автомобиль.

Атаки произошли после того, как Соединенные Штаты и их союзники призвали афганцев покинуть этот район из-за угрозы со стороны Исламского государства.

Теракты, скорее всего, организовала ячейка террористической группировки «Исламское государство» (запрещена и признана террористической в РФ), действующая в Афганистане и Пакистане, сообщает Sky News со ссылкой на британские военные источники.

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Комментарии (15)

Chinalove
А слабо провести референдум и присоединить Афган?
266216118
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мо.......мент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
266216325
Талибы здесь не причём они строят своё государство и не нужно им в этом мешать, а всё эти взрывы это провокация как и призывы граждан пакинуть страну.
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