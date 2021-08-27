CBS: Количество погибших после взрывов в Кабуле выросло до 90 человек

Как минимум 90 человек стали жертвами взрывов в Кабуле. Об этом 27 августа сообщает телеканал CBS со ссылкой на Минздрав Афганистана.



Ранее в ведомстве называли цифру в 72 погибших и 158 пострадавших. В Пентагоне сообщали, что погибли как минимум 12 американских военных, еще более 15 получили ранения. Это крупнейшие разовые потери американской армии за последние 10 лет.

По предварительной информации, в столице Афганистана и его окрестностях прогремели пять взрывов. Правда, в Пентагоне уже заявили, что несколько взрывов в районе аэропорта были контролируемыми — для уничтожения боеприпасов. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

