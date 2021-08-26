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Армия США понесла крупнейшие разовые потери за 10 лет в аэропорту Кабула

При взрывах возле аэропорта Кабула погибли как минимум 12 американских военных, еще более 15 получили ранения. Об этом вечером 26 августа на брифинге сообщил глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи.

Такие разовые потери стали крупнейшими для американской армии с 2011 года — тогда в сбитом над Афганистаном вертолете погиб 31 военнослужащий США. Ответственность за теракт, так же, как и сейчас, взяло на себя «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

По данным Минздрава Афганистана, взрывы в Кабуле унесли жизни как минимум 60 человек, более 140 получили ранения.

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Комментарии (10)

Chinalove
Да всё правильно Байден сделал. Все уже ненавидели америкосов, в том числе сами афганцы, за типа насаждение демократии. А американцы несли потери, людские и материальные. Вот Байдену и надоело. Ну не хотите - как хотите, подумал он.
Зато теперь у всех глаза открылись!
AlBerkut
Не понял, так это кто бабах устроил, бородатые адекватные няшки, или бородатые неадекватные нашли?
Или опять, как всегда, Петров и Боширов? 🤔
Если последние, то виноват, разумеется как и всегда, то ли один Путин, то ли вся Россия? 🤔
Мужской Взгляд
Вот также надо пинать НАТО, если ещё хоть одна посудина зайдёт на нашу территорию, без разговоров, ракету в бочину и гори синим пламенем вместе с экипажем.
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