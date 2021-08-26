Армия США понесла крупнейшие разовые потери за 10 лет в аэропорту Кабула

При взрывах возле аэропорта Кабула погибли как минимум 12 американских военных, еще более 15 получили ранения. Об этом вечером 26 августа на брифинге сообщил глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи.



Такие разовые потери стали крупнейшими для американской армии с 2011 года — тогда в сбитом над Афганистаном вертолете погиб 31 военнослужащий США. Ответственность за теракт, так же, как и сейчас, взяло на себя «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ).