Пентагон: США делятся с талибами* информацией об угрозах и готовятся к новым терактам в Кабуле

Власти США делятся сведениями о террористических угрозах с талибами* (движение запрещено и признано террористическим в РФ). Об этом 26 августа сообщили на брифинге в Пентагоне.



Американские военные также заявили, что ждут продолжения терактов после взрывов в Кабуле. Наиболее вероятным сценарием, по мнению Пентагона, является атака на аэропорт с использованием заминированных автомобилей. «США видят высокую угрозу нападения на аэропорт и принимают меры вместе с талибами», — подчеркнули в американском военном ведомстве.