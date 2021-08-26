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Пентагон: США делятся с талибами* информацией об угрозах и готовятся к новым терактам в Кабуле

Власти США делятся сведениями о террористических угрозах с талибами* (движение запрещено и признано террористическим в РФ). Об этом 26 августа сообщили на брифинге в Пентагоне.

Американские военные также заявили, что ждут продолжения терактов после взрывов в Кабуле. Наиболее вероятным сценарием, по мнению Пентагона, является атака на аэропорт с использованием заминированных автомобилей. «США видят высокую угрозу нападения на аэропорт и принимают меры вместе с талибами», — подчеркнули в американском военном ведомстве.

Ранее ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство» (организация, запрещенная и признанная террористической в РФ).

*«Талибан» — организация, запрещенная и признанная террористической в РФ.

По последним данным, в Кабуле и его окрестностях 26 августа прогремели пять взрывов. Погибли как минимум 60 человек, более 150 пострадали. Среди погибших — более десяти морпехов США.

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