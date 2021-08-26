От взрывов на складе боеприпасов в Казахстане пострадали более 30 человек

Более 30 человек были госпитализированы с ранениями после серии взрывов на складе с боеприпасами на территории воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана.
«В городскую больницу № 1 города Тараз с различными ранениями поступили 32 человека (анкетные данные уточняются)», — говорится в сообщении пресс-службы администрации (акимата) региона, которое вечером 26 августа цитирует «Интерфакс».
Региональные власти уточняют, что информация о возгорании на складе боеприпасов воинской части № 28349 (инженерно-сапёрная бригада) Министерства обороны Казахстана поступило в 19:10 по местному времени. «Горит склад боеприпасов размером 41 на 17. Имеется информация о двух больших взрывах и одном пострадавшем сотруднике департамента ЧС области (данные сотрудника уточняются)», — отмечается в сообщении.
В настоящее время поднят весь личный состав департамента полиции области в количестве 300 человек и личный состав воинской части 5513 в количестве 520 человек. «Село Кайнар с населением 250 человек находится на расстоянии менее одного километра. Началась эвакуация населения», — добавили в пресс-службе.
Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в своём Twitter, что пострадавшие в результате взрывов — это сотрудники МЧС и военные. Он также сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее «Фонтанка» публиковала видео с места взрывов на юге Казахстана.