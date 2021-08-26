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На юге Казахстана прогремели несколько взрывов, в Сети появилось видео с огненным «грибом»

Очевидцы опубликовали видео взрывов в казахстанском городе Тараз

О нескольких взрывах сообщают жители юга Казахстана в соцсетях 26 августа. Очевидцы публикуют кадры мощного пожара за городом Тараз.

В пресс-службе администрации области агентству «Интерфакс» подтвердили, что произошел взрыв и пожар. «Сейчас уточняется, где это, это не в самом городе, за городом. Туда выехали специалисты. Точной информации пока нет, что именно горит», — сказал сотрудник пресс-службы.

В МЧС Казахстана уточнили, что сообщение об этом чрезвычайном происшествии будет публиковать Минобороны республики.

В Минобороны заверили, что в скором времени дадут комментарий.

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Комментарии (2)

hal9000
Верещагин!уходи с баркаса!!
266216118
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный м......о.мент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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