О нескольких взрывах сообщают жители юга Казахстана в соцсетях 26 августа. Очевидцы публикуют кадры мощного пожара за городом Тараз.
В пресс-службе администрации области агентству «Интерфакс» подтвердили, что произошел взрыв и пожар. «Сейчас уточняется, где это, это не в самом городе, за городом. Туда выехали специалисты. Точной информации пока нет, что именно горит», — сказал сотрудник пресс-службы.
В МЧС Казахстана уточнили, что сообщение об этом чрезвычайном происшествии будет публиковать Минобороны республики.
В Минобороны заверили, что в скором времени дадут комментарий.