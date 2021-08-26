В России появилась ещё одна зарегистрированная вакцина от коронавируса

Данные о препарате появились 26 августа на сайте государственного реестра лекарственных средств. Из патента, а также разрешения на клиническое исследование новой вакцины можно узнать, что это такая же пептидная вакцина, как и первая, однако в ней теперь будет не три пептида, а два.



Предполагается, что новая конструкция позволит на 30% проще производить препарат, тем самым нарастив объемы выпуска.



Как писала «Фонтанка», Роспатент зарегистрировал товарный знак для нового поколения «ЭпиВакКороны». Препарат назвали именем богини утренней зари в римской мифологии — «AURORA-CoV».

