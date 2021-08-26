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В России появилась ещё одна зарегистрированная вакцина от коронавируса

Министерство здравоохранения зарегистрировало четвёртую по счёту российскую вакцину от коронавируса. Она называется «ЭпиВакКорона-Н».

Данные о препарате появились 26 августа на сайте государственного реестра лекарственных средств. Из патента, а также разрешения на клиническое исследование новой вакцины можно узнать, что это такая же пептидная вакцина, как и первая, однако в ней теперь будет не три пептида, а два.

Предполагается, что новая конструкция позволит на 30% проще производить препарат, тем самым нарастив объемы выпуска.

Как писала «Фонтанка», Роспатент зарегистрировал товарный знак для нового поколения «ЭпиВакКороны». Препарат назвали именем богини утренней зари в римской мифологии — «AURORA-CoV».

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Комментарии (3)

266133100
Зарегестрированная где? В кооперативе "Озеро"? Наклейки на баночках переклеивать, большого ума не надо.
264527831
Еще одна на подходе: EROS-COV-XUY
266206839
когда Пудинг появится? =) до тех пор, пока не появятся зарубежные вакцины, население вакцинироваться не пойдёт =)
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