«Будем мести более решительно». Памфиловой подарили веник для чистоты на выборах

Необычным подарком порадовали главу ЦИК России Эллу Памфилову коллеги из избирательной комиссии Вологодской области. На заседании ей вручили веник, сообщает 26 августа РИА Новости.
«Будем мести еще более решительно, чем это делали до сего момента. Прекрасный подарок. <…> Буду ходить с ним», — сказала Памфилова.
Как пишет «Российская газета», веник украшен фигурой в народном костюме.
Ранее Памфилова заявила, что ЦИК предусмотрел несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Госдуму и все вопросы безопасности их хранения. Самые недоверчивые кандидаты смогут делегировать своих наблюдателей для круглосуточного мониторинга за хранением.