FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +17
73.74р86.58р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
10
Печать

«Будем мести более решительно». Памфиловой подарили веник для чистоты на выборах

Главе ЦИК подарили веник для чистоты на выборах

Необычным подарком порадовали главу ЦИК России Эллу Памфилову коллеги из избирательной комиссии Вологодской области. На заседании ей вручили веник, сообщает 26 августа РИА Новости.

«Будем мести еще более решительно, чем это делали до сего момента. Прекрасный подарок. <…> Буду ходить с ним», — сказала Памфилова.

Как пишет «Российская газета», веник украшен фигурой в народном костюме.

Ранее Памфилова заявила, что ЦИК предусмотрел несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Госдуму и все вопросы безопасности их хранения. Самые недоверчивые кандидаты смогут делегировать своих наблюдателей для круглосуточного мониторинга за хранением.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Антон Ковалев
Подарок означает - "Пора выметаться!"
Local
Ещё ступу бы кто подарил.Так и летала бы по ночам между избирательными участками,указания раздавала,
Батарейкин
Надо было мыло и верёвку. Мыло, чтобы отмыть всех на стадии регистрации, а верёвку - чтобы связать неугодных и сдать их правосудию!)))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний