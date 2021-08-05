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«Не то что мышка не проскочит — комар не пролетит». Памфилова рассказала про сохранность бюллетеней на выборах

ЦИК РФ предусмотрел несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Госдуму и все вопросы безопасности их хранения. Об этом 5 августа заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Мы настолько проработали вопросы безопасности хранения бюллетеней, что там не то что мышка не проскочит — комар не пролетит … Мы столько степеней защиты предусмотрели, что никаких сомнений в том, как хранятся бюллетени, что кто-то может вмешаться каким-то образом, не должно остаться»,— сказала Памфилова в интервью РИА Новости.

Самые недоверчивые кандидаты смогут делегировать своих наблюдателей для круглосуточного мониторинга за хранением бюллетеней во время голосования на выборах в Госдуму, добавила глава ЦИК.

По словам Памфиловой, чтобы ни у кого не было сомнений, у каждого кандидата будет возможность направить своих наблюдателей, которые смогут друг друга взаимозаменять, исходя из того, как им удобно.

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Комментарии (5)

chip1
Все под контролем, Эллка расслабилась и шутки шутит)
Жаконин
Игра в напёрстки с несколькими степенями защиты
efela
Женщина с низкой социальной ответственностью. Нижайшей.
Кто ж тебе поверит?
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