«Не то что мышка не проскочит — комар не пролетит». Памфилова рассказала про сохранность бюллетеней на выборах

ЦИК РФ предусмотрел несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Госдуму и все вопросы безопасности их хранения. Об этом 5 августа заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Мы настолько проработали вопросы безопасности хранения бюллетеней, что там не то что мышка не проскочит — комар не пролетит … Мы столько степеней защиты предусмотрели, что никаких сомнений в том, как хранятся бюллетени, что кто-то может вмешаться каким-то образом, не должно остаться»,— сказала Памфилова в интервью РИА Новости.