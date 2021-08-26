Минтруда: Обещанную Путиным выплату в 10 тысяч рублей получат также инвалиды и потерявшие кормильца

Получателем единовременной выплаты для пенсионеров станут также те, кому назначили пенсию по потере кормильца, и люди с инвалидностью. Об этом 26 августа РИА «Новости» рассказала замминистра труда РФ Ольга Баталина.

«Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча», — заявила федеральный чиновник.

По ее словам, на пособие смогут рассчитывать и семьи, которые сегодня получают пенсию по потере кормильца.