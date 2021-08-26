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Минтруда: Обещанную Путиным выплату в 10 тысяч рублей получат также инвалиды и потерявшие кормильца

Получателем единовременной выплаты для пенсионеров станут также те, кому назначили пенсию по потере кормильца, и люди с инвалидностью. Об этом 26 августа РИА «Новости» рассказала замминистра труда РФ Ольга Баталина.

«Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча», — заявила федеральный чиновник.

По ее словам, на пособие смогут рассчитывать и семьи, которые сегодня получают пенсию по потере кормильца.

Глава Минтруда Антон Котяков пообещал, что пользующиеся банковскими картами получат выплаты уже в конце следующей недели.

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 24 августа.

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Комментарии (5)

Local
Огламите весь список,пжалуста(с)
266081655
А ежели пенсионер получит путинские 10 тыс.р., а проголосует не за Единую Россию? Что с таким делать?
Danik
Это положено только тем, кто придет голосовать на выборы за Партию ЕдиРоссов.
Откат и подкуп избирателей в чистом виде!
Нет чтобы платить нормально и регулярно!!!
Смахивают крошки народу как бы перед выборами, где всё уже посчитано!
Ведь партия так заботится о народе!
" Народ губера любит. И губер как-то потеплел к народу!" (День выборов)
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