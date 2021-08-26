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На BMW петербуржца вернулся благодарственный посыл дорожной полиции. Теперь он фиолетово-желтый

Петербуржец Игорь Кузьмин все еще благодарит полицию за помощь его рожающей жене

Игорь Кузьмин вновь наклеил на свою BMW благодарственные надписи. Супруге — спасибо за сына Савелия, экипажу ДПС — за сопровождение в роддом. Теперь в фиолетовой гамме.

Наклейки вернулись на BMW 26 августа, следует из сторис Кузьмина. Теперь надписи стали фиолетово-желтыми. Предыдущую версию, до степени смешения цветографией напоминающую полицейскую машину, ему пришлось снимать. Об этом его любезно попросили сотрудники ГИБДД, после чего Кузьмин передавал «спасибо» диванным войскам. Отметим, за подобное могут и оштрафовать, но к Кузьмину никаких санкций не применяли.

instagram.com/igor_kuzmin444

Полицейские успели сделать памятное фото. Полоски по бокам и надписи на задних дверях автомобиля появились в благодарность инспектору ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району Расиму Гаджиеву. В июле он помог семье добраться до роддома. Наклейки Кузьмин собирался снять через пару месяцев.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (29)

Виталий Кувшинов
Ведросавелий
Марти МакФлай
Зачем? Зачем эти колхозники сюда приезжают, еще и выставляя свою недалекость?
266215908
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится да....же на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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