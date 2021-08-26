Наклейки вернулись на BMW 26 августа, следует из сторис Кузьмина. Теперь надписи стали фиолетово-желтыми. Предыдущую версию, до степени смешения цветографией напоминающую полицейскую машину, ему пришлось снимать. Об этом его любезно попросили сотрудники ГИБДД, после чего Кузьмин передавал «спасибо» диванным войскам. Отметим, за подобное могут и оштрафовать, но к Кузьмину никаких санкций не применяли.
instagram.com/igor_kuzmin444
Полицейские успели сделать памятное фото. Полоски по бокам и надписи на задних дверях автомобиля появились в благодарность инспектору ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району Расиму Гаджиеву. В июле он помог семье добраться до роддома. Наклейки Кузьмин собирался снять через пару месяцев.