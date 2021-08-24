В полиции оценили жест молодого отца из Петербурга и необычный «тюнинг» его BMW, но попросили вернуть всё как было. «Спасибо» диванным войскам Игорь Кузьмин передал через свой инстаграм.



«Такие дела, позвонили из ГИБДД, любезно попросили снять наклейки. Из-за вас, у которых изжога по этому поводу, радуйтесь», - сообщил он в сторис 23 августа и тут же добавил: «Наклеим другие. Бомбите, диванные эксперты».

Судя по видео, в понедельник его BMW вернулась к родной расцветке. Сотрудники полиции, которые обращались к Игорю, успели сделать памятное фото.