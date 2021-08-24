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«Бомбите, диванные эксперты». Владельца «полицейского» BMW попросили отклеить благодарность ДПС за сына

В полиции оценили жест молодого отца из Петербурга и необычный «тюнинг» его BMW, но попросили вернуть всё как было. «Спасибо» диванным войскам Игорь Кузьмин передал через свой инстаграм.

«Такие дела, позвонили из ГИБДД, любезно попросили снять наклейки. Из-за вас, у которых изжога по этому поводу, радуйтесь», - сообщил он в сторис 23 августа и тут же добавил: «Наклеим другие. Бомбите, диванные эксперты».

Судя по видео, в понедельник его BMW вернулась к родной расцветке. Сотрудники полиции, которые обращались к Игорю, успели сделать памятное фото.

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Синие полоски по бокам и голубые буквы на задних дверях автомобиля появились в благодарность инспектору ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району Расиму Гаджиеву, который месяц назад помог супруге мужчины добраться до роддома. С благодарственной надписью за сына Савелия Игорь собирался проездить пару месяцев.

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Комментарии (3)

Kot Piter
Клоуны - они такие! =DDDD
barabaschka
А давно "петербуржцы" c номерами 60 региона разъезжают?
Вангую, чувак из тех, что по обочине шпилит и поморгать дальним любит. И гибдд сопроводить просил не по тому, что необходимость была, а тупо по приколу. Хотя, надеюсь, я ошибаюсь...
мухомор
Ах-ха-ха
некро-бумер,
бутафорская "пелена" на крыше,
тонированные задние фонари. не целиком почему-то.
ну и от косплея цветографической схемы гибдд не смог отказаться. повод нашёл.
наверняка ещё и замаскированное СГУ под капотом.
в общем вырвался человек из псковского захолустья.
теперь у него всё чётко, как ещё недавно говорили в кавказских больших и малых аулах, - федерально.
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