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Полицейские с ветерком доставили врачам рожающую петербурженку

Экипаж ДПС помог петербурженке из Красногвардейского района экстренно добраться до роддома. Для одного из полицейских помогать роженицам, похоже, становится традицией.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, взволнованный мужчина обратился за помощью к полицейским, находившимся у дома 1 по Ржевской улице, около 11 часов 20 июля. С ним была женщина, готовая родить. Состояние её показалось сотрудникам ДПС достаточно серьёзным, чтобы довезти её на патрульной машине в родильный дом во Всеволожске.

«Сотрудники полиции экстренно доставили будущую маму в медучреждение и проводили ее в приемный покой, где бережно передали в руки медиков. Полицейские рассказали врачам обо всем, что происходило с женщиной в последние минуты, и вернулись на службу. Благодаря грамотным действиям полицейских у счастливой пары в 14 часов 20 минут родился здоровый мальчик, которого назвали Савелий», — рассказали в МВД.

В ведомстве назвали и имена сотрудников: это старший прапорщик полиции Расим Гаджиев и старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Руслан Романенков. Как отметили в МВД, Расим Гаджиев не впервые помогает роженицам. 18 мая 2021 года, неся службу на Шафировском проспекте, он также оперативно доставил до медучреждения супружескую пару, в результате чего на свет появился еще один петербуржец. Сегодня он лично получил в качестве благодарности известие о появлении первенца лично от новоиспечённого отца.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
А отрицательный тест у неё есть? Ну или хотя бы сертификат соответствия.
zelf
Есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах.
_Igor_
Почему-то попахивает заказухой...
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