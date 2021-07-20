Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, взволнованный мужчина обратился за помощью к полицейским, находившимся у дома 1 по Ржевской улице, около 11 часов 20 июля. С ним была женщина, готовая родить. Состояние её показалось сотрудникам ДПС достаточно серьёзным, чтобы довезти её на патрульной машине в родильный дом во Всеволожске.

«Сотрудники полиции экстренно доставили будущую маму в медучреждение и проводили ее в приемный покой, где бережно передали в руки медиков. Полицейские рассказали врачам обо всем, что происходило с женщиной в последние минуты, и вернулись на службу. Благодаря грамотным действиям полицейских у счастливой пары в 14 часов 20 минут родился здоровый мальчик, которого назвали Савелий», — рассказали в МВД.

В ведомстве назвали и имена сотрудников: это старший прапорщик полиции Расим Гаджиев и старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Руслан Романенков. Как отметили в МВД, Расим Гаджиев не впервые помогает роженицам. 18 мая 2021 года, неся службу на Шафировском проспекте, он также оперативно доставил до медучреждения супружескую пару, в результате чего на свет появился еще один петербуржец. Сегодня он лично получил в качестве благодарности известие о появлении первенца лично от новоиспечённого отца.